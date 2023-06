Evo revela un plan para retomar Palacio Quemado en 2019; dice que si moría el MAS “se acababa”

La pasada semana el expresidente se reunió en La Paz con varios embajadores y el sábado fue proclamado como candidato “único” por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Pidió una condecoración especial para la representante de México María Teresa Mercado

Mauricio Quiroz Terán

Fuente: El Deber

El expresidente Evo Morales afirmó que el MAS “se acababa” si él hubiese fallecido durante la crisis política de 2019. Así explicó por qué dejó el país para refugiarse en México y volvió a cuestionar a los funcionarios del gobierno de Luis Arce que no están no afilados a su partido.

En su programa dominical que se emite por la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales también reveló que se había organizado una gran movilización para retomar las instalaciones del Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo, el centro del poder político del país.

“El 10 de noviembre de 2019, un compañero, un hermano nuestro me dijo que ‘para salvar el proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo’. Eso me hizo pensar una hora más o menos. Entonces, hay que salvar la vida. Si yo me quedaba era morir matando”.

“Al día siguiente estaba preparada una gran concentración para retomar ya la Casa Grande del Pueblo y el Palacio Quemado. Me iba a morir matando, ahí se acababa el MAS, ahí se acababa el Proceso de cambio”, relató y subrayó que esa “no era una buena decisión”.

La declaración del exmandatario se dio tras el pronunciamiento del gobierno de Luis Arce de aferrarse a la estructura del MAS y a sus principios “antineoliberales y anticoloniales”. La declaración de Arce asegura que los enemigos no son internos y se firmó tras el gabinete ampliado.

Fue, en ese contexto, que Evo recordó la crisis de 2019, aunque también dijo que tuvo la oportunidad de reunirse con los embajadores de China y Rusia, además de la representante de México en Bolivia, María Teresa Mercado.

Mercado estuvo en 2019 embajadora de México, pero fue expulsada por el gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez. Por eso, fue el encargado de negocios de entonces, Edmundo Font, quien albergó a autoridades del gobierno de Morales.

“Agradecer a la hermana, ella ha sido como una hermana para las hermanas y hermanos que estaban en la embajada de México, como el hermano Lucho (Arce), dijo Morales. El actual jefe de Estado salió del país en 2019 por motivos de salud.

Eso sí, los exministros Héctor Árce, Wilma Alanoca, Hugo Moldiz, Javier Zavaleta y Juan Ramón Quintana, además del exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic) Nicolás Laguna, fueron refugiados en la residencia mexicana por al menos 10 meses entre 2019 y 2020.

“Los que no estaban en la residencia mexicana, como Carlos Romero y Cesar Cocarico (se fueron) a la cárcel”, recordó Evo Morales y pidió a Arce una condecoración especial para la embajadora de México que está por terminar su misión.

“Ha habido una lucha dura para salvar la vida de Evo y de muchos hermanos de Bolivia ¿Qué dijo la derecha? ‘El cobarde Evo se escapó’. Algún compañero nuestro dijo también que se escapó y un ministro dijo que debería dar su vida como Allende, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque eso es ‘patria o muerte’. Querían verme muerto esos ministros que no son militantes de MAS y que están en el Gobierno”, recordó.

“Acabaron con la vida de Salvador Allende en Chile y allí ya no hay socialismo, un verdadero socialismo, acaban con Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Partido Socialista Uno se ha dividido en cinco partes”, anotó Morales en su programa dominical tras el pronunciamiento de Arce.

De hecho, mientras se desarrollaba el gabinete ampliado en La Paz, en el trópico de Cochabamba, la Coordinadora de las Seis Federaciones aprobó un documento para retornar al poder bajo la fórmula “del candidato único” que será Evo Morales.

En este encuentro participaron los legisladores que apoyan el proyecto político de Morales y entre ellos el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, un líder cocalero que se ha mantenido distante de la pugna del gobierno de Arce.

Para el gabinete ampliado del sábado habían sido convocados con “asistencia obligatoria” todos los legisladores del MAS y para este 22 de junio los evistas celebrarán un congreso político sin la presencia de las autoridades de Gobierno.

