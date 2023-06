Exigen al TSE explicar en qué consisten planes “B y C”

Cuestionan que el presidente del TSE se haya adelantado anunciando posibles opciones para salvar la actual situación, antes de un posible fallo adverso por parte del TCP.

Fuente: El Diario

Insistiendo en que la ley corta sancionada por el Senado para modificar los plazos de las elecciones judiciales se trata de un parche para salvar un proceso “dañado”, la senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek, pidió al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, aclarar a qué se refirió cuando hizo referencia a un plan B y C, en caso de que la actual convocatoria fracase.

Reiterando que la oposición no está de acuerdo con esta norma, Rek cuestionó que desde el Órgano Electoral se haya hecho alusión a supuestos planes en caso de que el actual proceso llegue a truncarse en el camino.

En ese sentido, cuestionó que el presidente del TSE se haya adelantado anunciando posibles opciones para salvar la actual situación, en espera del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el recurso presentado contra la presente convocatoria y el reglamento.

“Incluso anticipándose a esta parche, el Tribunal Supremo Electoral se ha pronunciado a través de su presidente señalando que si este plan no funciona, hay que proceder a hacer un plan B y un plan C. ¿Cuáles serán estos planes?”, expresó la legisladora cruceña.

En criterio de Rek, las declaraciones de Hassenteufel sugieren la existencia de planes para posiblemente optar por las designaciones mediante decreto o el planteamiento de interinatos que prolonguen a los actuales administradores de justicia en sus cargos.

“No puede hablar de estos planes sin decir en qué consisten, adelantarse en una situación así es como decir que lo que pase en el Órgano Judicial puede ser cualquier cosa. Está abriendo un camino para que ocurran una suerte de situaciones, al haberse adelantado con declaraciones de esta naturaleza pone una serie de dudas y sombras”.

Esta semana, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, explicó que, para realizar un evento electoral adecuado, preciso y sin problemas de ninguna naturaleza se requeriría contar con al menos 120 días para la administración de las elecciones judiciales, “hasta el mes de julio podemos tener una pausa, pero después de julio ya sería complicado”.

En esa línea, precisó que si continúan las demoras y si surgen nuevos inconvenientes y no se podría llevar adelante este proceso “hay que buscar no solo una solución B, sino una solución C o D, pero hay que buscar una solución”.

Recordó que los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura cumplen su mandato el 2 ó 3 de enero de 2024 y para esa fecha se tiene que contar con nuevos magistrados.

