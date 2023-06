Blooming no puede habilitar sus refuerzos. La FIFA mantiene el bloqueo del sistema Comet para la entidad cruceña debido a la cantidad de juicios que acumuló en los últimos años, lo que lleva al club a ser considerado como “inestable”.

El abogado Eduardo Martins envió notas al TAS y la FIFA haciendo constar que el club ya no tiene ninguna deuda para que el sistema sea desbloqueado.

“Básicamente estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder habilitar jugadores y estamos esperando una respuesta positiva, ya sea del TAS o de la FIFA. El club hizo un gran esfuerzo, cumplió su deuda con Jefferson Tabarez, pero no solo la deuda con él sino que el club no tiene deudas pendientes con la FIFA”, remarcó Martins a Radio Éxito.

Si no existe una respuesta positiva hasta esta jornada , todos los jugadores nuevos no podrán jugar el domingo frente a Always Ready, en El Alto.