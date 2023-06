Gobierno propone evaluar aptitud física y mental de empleados de 65 años que quieran seguir trabajando

“Este proyecto de ley está presentando la obligatoriedad para que las personas que cumplan 65 años se tengan que jubilar, para que ya no puedan seguir trabajando”, coincidió David Villarreal, especialista en seguridad social,. Remarcó que la medida atenta contra el derecho al trabajo de estas personas y que “no se tendría que poner ningún límite para que una persona se tenga que jubilar”.

Este examen “me parece una arbitrariedad total” , subrayó Villarreal. “¿Solamente ese grupo de personas (los políticos) no estaría con ningún desgaste físico o mental? todos lo tenemos. Creo que la ley tendría que ser pareja para todos”, cuestionó.

Alberto Bonadona, ex director del Sistema de Reparto (Senasir) cuestionó que esta medida sea tomada como una forma eficiente de creación de empleo.

Villarreal consideró que, “si la mayoría de las personas no se está jubilando, no es porque no quiere terminar una etapa laboral. Simplemente es porque las pensiones de vejez son demasiado bajas”.