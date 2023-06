Jennifer López celebró el día del padre con una sorpresiva foto de Ben Affleck

La publicación causó algo controversia porque la “Reina del Bronx” olvidó mencionar al padre de sus hijos: Marc Anthony





Jennifer López compartió una imagen muy particular de Ben Affleck para celebrar el día del padre

Este domingo, miles de papás del continente americano celebraron el día del padre. Por supuesto, los famosos no podían quedar atrás, y entre las personalidades que más ruido causaron durante la celebración fue Jennifer López, quien a través de su cuenta oficial de Instagram, celebró a su esposo Ben Affleck de una manera muy especial.

JLO subió una fotografía de Ben Affleck donde el actor, director y guionista presume sus abdominales y luce sus tatuajes con un ceño fruncido y una abundante barba que ha sido parte clave de su look desde hace ya varios meses. Además de esta imagen que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, López también compartió un video donde recopiló varios momentos que ha vivido junto a su esposo, desde sus primeros años como pareja en 2002 hasta la actualidad.

Para cerrar con broche de oro, la actriz, cantante y empresaria publicó un par de fotografías disfrutando de una tarde en cama con Affleck y un mensaje para celebrar la paternidad de su amado.

“Post de agradecimiento a papá ¡Feliz Día del Padre, Papá! ¡Y Feliz Día del Padre a todos los increíbles papás que hay por ahí! Los queremos y los apreciamos más de lo que nunca sabrán”, escribió Jennifer en sus redes sociales.

Ben Affleck se convirtió en padre por primera vez en 2005, año en que nació su hija mayor Violet Anne. Después llegó Seraphina Rose Elizabeth en 2009 y Samuel en 2012, todos fruto de su relación con la actriz Jennifer Gardner.

A pesar de que Jennifer López y Ben Affleck no comparten hijos, López ha reiterado el gran padre que es Ben en diversas ocasiones.

“Él está presente, y eso es todo lo que una quiere, un papá que esté presente, y sea cariñoso, que cuide a los chicos y que lo vean todos los días. Y eso es lo que es él”, dijo en su momento la protagonista de Selena. Affleck no sólo es un buen padre con sus hijos, sino también con los de Jennifer, a tal grado que ha hecho llorar a la actriz por lo conmovedora que ha sido la relación entre Affleck y Emme Maribel y Maximilian David, hijos que JLo tuvo con Marc Anthony.

“Es fantástico. Realmente acepta el desafío de lo que es y lo que eso significa. Y lo aman. Lo aman. Y lo aprecian, y yo también (…) Él es un padre increíble. Trae lágrimas a mis ojos. Sinceramente, es el mejor padre que he visto en mi vida. Está tan involucrado que a veces me enseña cómo interactuar con los niños”.

Si bien, muchos internautas les ha parecido muy tierna la relación que Ben Affleck ha desarrollado con los hijos de JLo, otros también han despotricado contra la “Reina del Bronx” debido a que no se tomó un momento para festejar al verdadero padre de sus hijos: Marc Anthony. Este hecho ha creado mucha controversia en el post donde Jennifer publicó las fotografías de Affleck. La idea de que Jennifer celebrara la figura de Affleck como padre con fotos del actor en la ducha, también causó confusión entre los usuarios de Instagram.

“¿Qué tal si saludas al verdadero padre de tus hijos en vez de a todos los hombres de relleno que has tenido entrando y saliendo de la vida de esos pobres niños?”, “¿Le dio Marc Anthony a JLo un post de agradecimiento por ser una Magnifica madre para sus dos hijos con ella? No, no lo creo porque está demasiado ocupado trayendo más niños a este mundo a los que no está particularmente unido como su padre”, ”¿Por qué publicarías una foto de tu marido en la ducha? ¿Eso es apreciarlo como padre? Raro”, fueron algunos de los comentarios que desató la publicación de Jennifer López.