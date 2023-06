La alta demanda de dólares generó una especulación de la divisa estadounidense por lo que muchas personas decidieron comprar esa moneda extranjera.

La demanda de dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB) por parte de la población que requiere la moneda estadounidense se redujo en un 60% entre marzo y mayo de este año.

El Subgerente de Análisis Económico de Desarrollo de Banca Central del (BCB), David Zeballos, explicó que, en marzo de este año, cuando existió una alta demanda de dólares, se tenía más de 10.000 operaciones, pero que en mayo esa cifra redujo a menos de la mitad.

“La demanda de las ventas directas a través del Banco Unión en oficinas del Banco Central estaban alrededor, al principio arriba de las 10.000 operaciones, hoy en día están por debajo de las 4.000 operaciones. Se ha reducido más de la mitad”, sostuvo Zeballos en La Razón Radio.

Recordó que en marzo hubo una alta demanda de dólares por parte de la población que requería la divisa para sus operaciones de importación o en otros casos para la devolución en esa moneda extranjera.

Esa alta demanda generó una especulación del dólar por lo que muchas personas decidieron comprar la moneda estadounidense.

“Hubo un período en el cual había una especulación bastante fuerte de demanda de dólares que no estaban ligados a las actividades comerciales sino con objetivos tal vez especulativos”, acotó.

Medidas

Para controlar esa alta demanda, el Banco Central puso a la venta de manera directa al tipo de cambio actual, Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta, y estableció un cronograma para la comercialización, que entre marzo y abril se vendió cerca de $us 134 millones.

Además, en febrero provisionó al sistema bancario $us 254 millones. También rehabilitó el expendio de divisas por medio de las Casas de Cambio. Otra medida fue la asignación de otros $us 252 millones al sistema financiero.

El presidente del BCB, Edwin Rojas, informó ayer que en las oficinas del Banco Central en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se vendieron $us 81 millones en marzo; $us 28 millones en abril y $us 21 millones en mayo.

Zeballos indicó que, ante la disminución en la demanda de dólares, el BCB determinó volver al horario normal de atención, de 8.30 a 16.30.