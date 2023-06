La madre de los niños indígenas rescatados en la selva siguió viva 4 días y les dio un desgarrador mensaje

Fuente: https://actualidad.rt.com

Magdalena Mucutuy, la madre de los cuatro menores indígenas rescatados esta semana en la Amazonía colombiana que viajaba con ellos en la aeronave accidentada el mes pasado, permaneció viva por cuatro días tras el siniestro, según le contó a su padre la mayor de los hermanos.

“La niña me aclara que la mamá estuvo cuatro días viva”, dijo este domingo el padre de los niños, Manuel Ranoque Mucutuy, revelando su conversación con su hija Lesly, de 13 años. “Antes de morir, la mamá les dice, tal vez: ‘Váyanse, ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá’, como se los demostré a ustedes trayendo a mis hijos”, agregó.

También señaló que no ha podido hablar mucho con sus hijos, pues siguen muy débiles. “No es tan fácil preguntarles, porque los niños con 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacarles información”, apuntó agregando que cuando “se recuperen bien, ellos mismos darán sus declaraciones”.

Amenazas de las disidencias de las FARC

Paralelamente, aseguró que está amenazado de muerte por el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC.

“Tengo problemas y dificultades con el frente Carolina Ramírez que me está buscando para matarme porque para ellos yo soy un objetivo […] porque me conozco toda la zona [donde opera el grupo armado]”, denunció y sostuvo: “esas personas descaradas […] pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir”.

“Ellos lo único que quieren es el interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos”, manifestó.

Aseguró que el dueño de la empresa de la avioneta con la que ocurrió el accidente, Freddy Ladino, “está aliado” con esas disidencias y fue el que le hizo las amenazas mediante mensajes de audio diciendo que iban a mandar personal para que lo busque en Bogotá y lo mate. Al ser preguntado si el grupo armado está involucrado en la desaparición de sus hijos, el hombre respondió: “No… no sé”.