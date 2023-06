La original manera con la que Kourtney Kardashian le anunció su embarazo a Travis Barker

La empresaria dio a conocer la noticia a través de un video en su cuenta de Instagram. Es el primer hijo de la mediática pareja, que contrajo matrimonio en mayo del año pasado

Kourtney Kardashian anuncia que espera su primer hijo con Travis Barker durante un concierto

La empresaria estadounidense Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas Kardashian, anunció que espera su primer hijo con el músico Travis Barker de una manera muy original.

Durante un concierto de Blink-182, la banda en la que Barker se desempeña como baterista, Kourtney levantó un cartel que sorprendió a toda la multitud presente y al propio futuro padre. “Travis, estoy embarazada”, decía.

La idea de Kourtney de anunciarle su embarazo a Travis de esta manera, viene inspirada en el icónico video de la canción “All The Small Things” del año 2001, en el que la agrupación parodia a los artistas más relevantes para ese momento como Backstreet Boys, Nsync, Britney Spears, Ricky Martin, entre otros.

Justamente casi al final del video, hay una escena en la que la banda sale bailando en un aeropuerto con varios fans saltando alrededor sosteniendo carteles, esto es una parodia del videoclip de la canción “I Want It That Way” de los Backstreet Boys de 1999.

En esa escena se puede ver como una de las supuestas fans tiene un cartel que dice “Travis I´m Pregnant” a modo de chiste, lo que se traduce como “Travis, estoy embarazada”.

Kourtney Kardashian, no desperdició la oportunidad, tomó la idea del legendario videoclip y replicó la escena, pero en esta oportunidad no a modo de chiste, sino para anunciarle a su esposo la emocionante noticia de que, en efecto, están esperando un bebé.

En el video publicado por Kardashian en su cuenta de Instagram se ve cómo su marido, emocionado, tarda unos segundos en reaccionar ante la alegre noticia. Luego baja del escenario para abrazar y besar a su esposa.

Los fans en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde Blink-182 se presentó el viernes, celebraron con emoción la increíble noticia. Las redes sociales de Kourtney se llenaron de mensajes de felicitación por el anuncio.

La mediática pareja contrajo matrimonio en una discreta ceremonia celebrada en mayo del año pasado en Santa Bárbara, California.

Familiares y amigos fueron testigos del matrimonio, que luego abordó un convertible negro que lucía un letrero con la leyenda “Recién Casados”.

Según TMZ, que obtuvo imágenes del casamiento, al menos el padre del músico y la abuela de la estrella televisiva estuvieron presentes en el enlace.

Mientras Barker lució un tradicional traje sastre de dos piezas en color negro, Kardashian eligió un ajustado minivestido blanco de tirantes que acompañó por un velo nupcial.

Para Kourtney es el primer matrimonio, ya que con su ex y padre de sus tres hijos, Scott Disick, no llegó a pasar por el altar. Barker por su lado también tiene tres hijos y este es su tercer matrimonio.

Las razones de la pelea entre las hermanas Kim y Kourtney Kardashian

La tercera temporada de The Kardashians continúa y las tensiones entre la familia de socialités más famosa del mundo continúan agravándose. En el más reciente episodio del reality show, Kim y Kourtney Kardashian se enfrascaron en una disputa que gira en torno a un evento que en mayo de 2022 se llevó la atención de todos los tabloides: la boda de Kourtney con Barker.

Durante el programa, Kim Kardashian compartió la noticia de que sería la directora creativa del desfile de Dolce & Gabbana en Milán. Esto no fue del agrado de Kourtney, ya que fue la misma firma Dolce & Gabbana quien se encargó de arreglar su boda en la riviera italiana de Portofino. Kourtney definió como plagio el evento de Kim en colaboración con la firma, lo cual desató la ira de ambas hermanas.

“Siento que hay abundancia de oportunidades. No se trata de negocios, es que hay tantas cosas y eso tiene prioridad sobre hacer daño a tu hermana. Es legítimo copiar mi boda”, dijo Kourtney entre lágrimas a su hermana menor, Kendall Jenner.

Kim negó las acusaciones de su hermana mayor, asegurando que le pidió a Dolce & Gabbana que no hicieran nada en el desfile que se pareciera a lo que se hizo en la boda de Kourtney, además, “les rogó” para que retrasaran el evento un año y no opacar la boda de Kourtney, pero parece que esto no fue posible.

Los ánimos se calentaron aún más cuando Kourtney aseguró que Kim no estaba feliz por ella durante su boda.

“No estaba contenta en mi boda. Todo el mundo estaba como, ‘Whoa, esto es increíble. Lo estamos pasando de maravilla’. Ella nunca puede dar reconocimiento de como, ‘Whoa, esto es tan increíble’ (…) Ella ve todo lo que tenía allí y lo toma para sí misma, y ella ni siquiera lo ve. Ella lo ve por el símbolo del dólar, pero yo lo veo. Y lo veo como: ‘Oh, tú estabas allí, no eras feliz’”.

Kourtney mencionó que incluso sus amigos notaron la actitud de Kim en la boda, además, confesó que lo que más le molestaba de todo el asunto es que si los papeles hubieran cambiado, la fundadora de Skims hubiera hecho todo un escándalo.

“Esta era mi boda y cómo vivía mi vida cada verano. Si se lo hiciera a Kim, se volvería loca. Para mí, era más personal. Creo que por eso hiere mis sentimientos porque era mi boda de verdad. El año que se casó tu hermana, ¿hiciste un trato para hacer este desfile de moda? No lo hagas el mismo año que sale cuatro meses después. No es como si yo hiciera su campaña, y luego ella hiciera la campaña justo después. Como, ¿a quién le importa? Eso es negocio, es mi boda real, y eso no era un negocio para mí. Lo hice porque me parecía muy personal”.

Kourtney continuó tachando a Kim de “impulsiva”, y aunque no tiene nada en contra de su estilo de vida, se vuelve un problema cuando las decisiones de su hermana menor la afectan.

Kendall trató de consolar a Kourtney, declarando que, como hermanas, deberían tener más cuidado de cómo afecta el trabajo de una, la vida de otras. “Creo que eso es lo que más apesta (…) es que hablas de lo especial que te sentiste en el momento de tu boda y se desinfla todo cuando ella hace eso justo después”.