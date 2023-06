“El capitán es el encargado del personal, él no tiene una función específica, él no revisa, él no controla, él no tiene que estar encima del cargamento”, explicó el abogado Durán.

Investigan a encargados del control de carga en el aeropuerto de Viru Viru. Fuente: https://www.paginasiete.bo/ Un capitán de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y tres personas vinculadas a la empresa courier “José María” fueron procesados y serán conducidos ante un juez cautelar la tarde de este jueves por el caso del envío de droga desde Bolivia a España, en un vuelo contratado por Boliviana de Aviación (BOA). “Ellos están imputados, están aguardando su audiencia cautelar, en el trascurso de la tarde (del sábado) será su audiencia”, informó Ariel Góngora, abogado de Jorge W.D., el operador de BOA que fue enviado ayer a Palmasola con detención preventiva.



Entre los nuevos procesados que serán cautelados en esta jornada están: Carolina Adelaida C.R., propietaria de la empresa courier “Jose Maria” de Santa Cruz; su pareja Ronald Marcelo C., trabajador de esa empresa; y Maribel R. A., representante legal de la courier y madre de la dueña. Las tres personas fueron implicadas presuntamente por su vinculación en el envío de más de 470 kilos de cocaína camuflada en medio de la carga de una mercadería, desde el aeropuerto de Viru Viru hasta Barajas, España. El hecho se registró el 11 de febrero y la droga estaba destinada a una menor de edad de nacionalidad española, quien es familiar de los miembros de esta empresa. Según el ministro Eduardo Del Castillo, esta familia además tiene una empresa similar en España que se llama “La Bolivianita”, usada también para envío de drogas a través de cargas aéreas. Dijo que estas personas tienen antecedentes de otros casos similares. El cuarto imputado es el capitán Carmelo Carlos C., jefe de canes de Viru Viru y miembro de la Felcn, quien estaba a cargo del control de las cargas en el aeropuerto cruceño. “Nos hemos enterado que hay una imputación formal presentada por la Fiscalía en contra del capitán. Sin embargo, está imputación carece de fundamentación, motivación y congruencia”, manifestó a Unitel Samuel Durán, abogado del efectivo antidroga. El jurista dijo que los elementos de la imputación contra su defendido no son precisos y carecen de objetividad. Acotó que la Fiscalía alega que el capitán, en su calidad de jefe de un grupo especial, debía haber verificado el cargamento irregular que ingreso al aeropuerto y que, además, fue captado por las cámaras de seguridad en el lugar de la carga. “Es función del capitán y lógicamente, como jefe de grupo él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, es decir, tiene que estar en la pista, en su oficina, verificando, es el encargado del personal, él no tiene una función específica, él no revisa, él no controla, él no tiene que estar encima del cargamento”, explicó. La audiencia cautelar de los sindicados está programada para la tarde de este jueves en la que se definirá su situación jurídica.