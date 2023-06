Manfred va contra evistas, cuestiona censura a Del Castillo y se defiende por procesos

El alcalde Manfred Reyes Villa va contra el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuestiona la censura al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y se defiende ante ataques por nulidad de sus procesos.

Sobre Del Castillo, dijo esta censura es un asunto político impulsado por el ala dura de Evo Morales, y que no cree que el Ministro esté realmente involucrado en el tema de los vehículos. Además, manifestó su rechazo a la política de confrontación que, según él, Morales promueve.

El Alcalde lamentó que esta acción esté provocando una prematura electoralización del país. También sugirió que Morales se encuentra nervioso debido a su posible candidatura a la Gobernación de Cochabamba.

Por otro lado, respecto a los procesos judiciales en su contra que fueron anulados, existen voces de afines a Morales que cuestionan esa determinación.

Reyes Villa enfatizó: “Esos procesos no tienen ni pies de cabeza. Son procesos inducidos por el señor Evo Morales, como he dicho, son temas políticos. En los tres procesos que yo me he presentado, he salido absuelto porque no tienen materia justiciable, sino simplemente eran, digamos, procesos netamente políticos. No van a encontrar absolutamente nada, estoy dispuesto a enfrentar esto acá en el país y estamos trabajando en eso”.