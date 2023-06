Martins: Siento mucho orgullo de estar tantos años en la Selección, pero no cumplí mi sueño todavía

El “Matador” Marcelo Martins está emocionado de jugar esta noche ante Chile, en el estadio Tahuichi Aguilera.

“Estoy contento de estar en Santa Cruz y en el estadio donde hice mi primer gol como profesional con la casaca de Oriente”, dijo en primera instancia el goleador de la Verde, quien también invitó a la afición a hacerse presente.

“Que vengan a apoyarnos, vamos a intentar hacer un excelente partido, independientemente de quien juegue, a pesar de muchas adversidades, jugamos con la mejor predisposición, porque queremos representar de la mejor manera a la selección boliviana”, matizó el delantero.

Martins recordó cómo ha sido su campaña con la Selección nacional, donde hoy podría llegar a jugar el partido 102, al igual que Ronald Raldes.

“Desde que llegué a la Selección estoy a disposición, nosotros tenemos que jugar, viajar a veces sin descansar, me sorprendió que la gente apoye allá en Estados Unidos, por eso la ovación que tuve ante Ecuador me reconforta por el trabajo que uno hace, el reconocimiento llega, tal vez por eso los aplausos y halagos llegaron ese día”, manifestó.

Luego prosiguió con un deseo que aún tiene en su mente.

“Siento mucho orgullo de estar tantos años en la Selección y llegar a ese récord, más de lo que es la selección, pero no cumplí mi sueño todavía, que es ir al Mundial. Voy por mi quinta eliminatoria, pero la quiero cumplir, no sé si llegará, pero la voy a luchar, y mientras pueda, voy a dar todo por la selección, ayudar a los nuevos chicos, es lo que me queda, estoy cumpliendo todo, pero me falta el detalle de ir al Mundial, ustedes también quieren y vamos a seguir trabajando, no vamos a perder la fe de algún día llegar”.

En cuanto al rival, los elogió: “Nosotros vamos a intentar que el partido sea útil, el rival tiene jugadores de calibre, de buen nivel, pero tenemos que dar una alegría a nuestra afición”.