Más de lo mismo: selección femenina de fútbol de salón de Cochabamba asiste a torneo sin apoyo por falta de coordinación

Parece ser una historia de nunca acabar. La selección cochabambina de fútbol de salón, categoría damas, asistió al certamen nacional de Potosí con un solo uniforme de juego, sin buzos de presentación y con recursos propios, ante descuidos de gestión dirigencial y que provocaron la falta de entrega de suministros para el equipo, según denunciaron las jugadoras a este medio a través de un video que se difundió en las redes sociales.

“Creo que somos un equipo abandonado por nuestro departamento. En primer lugar, creo que han hecho lo que han querido con nosotras… nos han dado la espalda, es lamentable ver a todas las delegaciones bien uniformadas con mochilas, parcas, buzos. Nosotras, estamos así como nos ven, con nuestra ropa de diario”, denunció una de las jugadoras vallunas.

La selección valluna arribó la mañana de este lunes a la Villa Imperial, luego de reunir el dinero para costear los pasajes y representar al departamento en el campeonato nacional de selecciones.

Otras jugadoras, además de lo mencionado, indicaron que entrarán con la ropa que tienen a mano al desfile inaugural previsto para las 20:00 en el coliseo Ciudad de Potosí, en contraste con las restantes siete selecciones.

“Es una pena que Cochabamba, un departamento donde destacan los deportistas, no tenga ni un uniforme de presentación para la inauguración, incluso hasta uniforme alternativo. Tenemos que decirles gracias por darnos un short y una polera que nos durará todo el campeonato, que con eso entraremos a la inauguración. Es una pena, estamos decepcionadas porque ponemos todo para representar al departamento”, acotó otra de los salonistas vallunas.

Al respecto, el director de la Dirección Departamental del Deporte (Didede), Giovanny Cossío, le dijo a Los Tiempos que no se entregaron los uniformes y pasajes, como usualmente se hace, debido a una falta de coordinación al interior de la asociación departamental de esta disciplina deportiva.

“Eso (solicitud fuera de tiempo) ha perjudicado a que los requerimientos que ellos hacen puedan llegar. Hay dos presidentes y no mandaron notas oportunamente, lo que hizo que no logremos dar nada. Ya hay una nota para otro torneo nacional al que daremos pasajes y buzos, pero esto porque la nota llegó con mucha anticipación. Es cierto, a las mujeres no se les ha dado buzos ni otro apoyo por ese problema de la dirigencia”, comentó Cossío.

Incluso, el director del Didede reiteró que la solicitud enviada llegó a destiempo y que fue imposible hacer gestiones para dotar de uniformes a las jugadoras.

Entre tanto, Miguel Flores, titular de la Asociación Departamental de Fútbol de Salón de Cochabamba (Adfsc), descartó que exista una división y anunció que hubo un problema de coordinación de parte de la asociación de Cercado.

“Hicimos las representaciones, pero el Didede tiene sus tiempos para esto. Pero no hay nada de división, porque la muestra clara es que el sábado se irá la selección sub-18 a jugar en Beni”, apuntó Flores.

Sobre el torneo

Cochabamba forma parte del grupo B junto a los seleccionados de La Paz, Chuquisaca y Villazón. El A lo conforman Potosí, Santa Cruz, Tarija y Oruro.

El debut de la Albinegra será esta noche (20:30) ante Chuquisaca. Revise el rol de partidos del torneo a continuación: