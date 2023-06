Melgar es la cuarta salida de Bolívar y habrá más bajas

El mediocampista se marcha a Blooming y dijo que la decisión no pasó por su persona. “Voy a volver”, prometió el cruceño.

Fuente: Página Siete

Carlos Melgar se sumó en esta jornada al grupo de jugadores que se marchan de Bolívar para el segundo semestre del año. Con Tonino ya son cuatro las salidas confirmadas y en camino están al menos cuatro más para los siguientes días.

A Melgar, que se va a Blooming a préstamo, se suman Luis Haquín y Moisés Villarroel, quienes serán sus compañeros en la Academia cruceña.

El cuarto futbolista que no estará en Bolívar es el lateral Jhon Jairo Velasco, que de acuerdo a la información que dio a conocer el presidentes de Guabirá, Rafael Paz, volverá al equipo montereño que es propietario del cincuenta por ciento de su carta de actuación.

El arquero Rubén Cordano está a horas de retornar a Blooming, que para viabilizar su vuelta al club le prometió levantar la demanda que tiene en su contra en el TAS.

Otros que están en negociaciones para salir son el brasileño Gabriel Poveda, que no se adaptó a La Paz; el juvenil Yomar Rocha, que tiene conversaciones con Oriente Petrolero; y no se descarta que Bryan Bentaberry acepte una oferta que le hicieron llegar a su empresario.

Bolívar se encargó de aclarar que todos los jugadores que fueron prestados por un año a Blooming, tienen la posibilidad de volver al club en enero de 2024.

🚨𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗠𝗲𝗹𝗴𝗮𝗿 Informamos que el mediocampista Carlos Antonio Melgar, será cedido a préstamo por un año al club Blooming (con opción a un posible retorno a finales de diciembre del 2023). Le deseamos el mejor de… pic.twitter.com/PTBCwUMgD9 — Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) June 20, 2023

“Voy a volver”

El mediocampista Carlos Melgar confirmó que decidió su salida luego de una conversación que mantuvo con el técnico de los bolivaristas, Beñat San José

“Mi paso fue bueno, el año pasado salimos campeones, también salí máximo asistidor del torneo. Este año cambiaron un poco las cosas, no tuve mucha continuidad, que quería. Tengo un año y medio más de contrato, me voy a préstamo, pero voy a volver”, prometió Melgar.

El volante acotó que “es mutuo el cariño con la hinchada de Bolívar”. “Yo le agarré mucho aprecio a La Paz, la gente siempre estuvo apoyándome y yo siempre les respondí bien. Esperemos que el próximo año podamos volver. No se me pasaba por la cabeza dejar el club, pero a veces no pasa por la decisión de una sola persona”, expresó.