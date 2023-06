‘Narcovuelo’: Procesan a supervisora de BOA y oposición cuestiona que solo detengan a funcionarios de bajo rango

El diputado Astorga considera que no se investiga a funcionarios de alto rango ni se conoce a los peces gordos que enviaron más de 470 kilos de cocaína a España.

Fuente: Página Siete

l Ministerio Público presentó la imputación formal en contra Gabriela O., supervisora de Boliviana de Aviación (BOA), quien fue aprehendida ayer por el caso denominado ‘narcovuelo’. La oposición cuestionó que solo se detenga a funcionarios de bajo rango, no creen que solo ellos hayan producido o enviado casi media tonelada de cocaína a España, el pasado 11 de febrero.

“Ayer ha sido aprehendida de manera ilegal, arbitraria por el Ministerio Público, toda vez que no ha tenido una citación de acuerdo a procedimiento, vulnerándole así todos sus derechos constitucionales a mi defendida”, señaló José Rivera, abogado de la implicada.

Informó que su defendida es supervisora de BOA en el aeropuerto de Viru Viru. Remarcó que ella solo cumplía con sus funciones el día del hecho y no tiene relación con el tema de la carga de droga.

El jurista indicó que la funcionaria fue imputada por tráfico de sustancias controladas y su audiencia cautelar fue suspendida para este sábado.

Calificó de político este proceso y denunció que hay presiones de todo lado para implicar que personas que nada tienen que ver con este caso.

Con la supervisora suman nueve personas detenidas por este caso, entre ellos están: el capitán Carmelo C. C. G., oficial de la Felcn encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BOA; Diego V. U, funcionario de BOA; Freddy Ch. G., funcionario de BOA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier ‘José María’ de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esa empresa; Lenny R. L., operadora de BOA.

En cambio, la propietaria de la courier, Carolina Adelaida C. R. (esposa de Ronald Marcelo e hija de Maribel) fue liberada con medidas sustitutivas. Los miembros de la Courier son acusados por el envío del cargamento de droga.

Oposición cuestiona que solo se detenga a funcionarios de bajo rango

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, calificó de “mamarracha” la investigación que se lleva adelante, porque considera que no se investiga a funcionarios de alto rango ni se conoce a los peces gordos que enviaron más de 470 kilos de cocaína a España.

“Claramente se observa distintos acontecimientos, es realmente indignante, están pretendiendo confundir a la ciudadanía. Claramente se está deteniendo cada vez a funcionarios de bajo rango, pero no se está deteniendo a funcionarios de alto rango, no hay una destitución al ministro de Gobierno, de Obras Públicas”, señaló Astorga.

Para el legislador, los ministros son cómplices de este caso porque bajo su tuición están las unidades que tienen a su cargo los controles en el aeropuerto de Viru Viru. Considera que las autoridades de gobierno deben ser procesadas y destituidas.

Por su parte, la diputada de Creemos, Fabiola Guachalla, no cree que funcionarios de bajo rango hayan llevado una operación de gran magnitud para trasladar casi media tonelada de cocaína.

“Los rangos bajos y medios dentro de esta estructura no son pues los que definen tanta cantidad de droga que se lleva a otro país. Hay que dejar bien claro y establecido que llevar un kilo es complicado para llegar a un país extranjero, imagínense llevar casi 500 kilos de droga”, apuntó.

Hace unas semanas se conoció que el vuelo 8776 de la empresa española Wamos Air salió de Viru Viru, Santa Cruz, el pasado 11 de febrero con dirección a Barajas, España. Ese vuelo fue contratado por BOA y días después se descubrió que se trasportó 478 kilos de cocaína.