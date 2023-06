Padres ‘toman de rehén’ a director de un colegio en demanda de obras

Este lunes, padres de familia de un colegio en la zona de Villa Salomé, en la ciudad de La Paz, tomaron de rehén al director en demanda de una nueva infraestructura y refacciones en la escuela.

Los movilizados, bastante enardecidos, aseguran que lo tendrán amarrado hasta que las autoridades departamentales y municipales firmen un compromiso, ya que la infraestructura se encuentra bastante dañada.

“A partir de las 4 de la tarde fui secuestrado a cambio de que no les toquen a ningún funcionario que están resguardados en mi oficina. Me llamaron de la Gobernación y solo indican que vayamos, pero los papás los quieren ver aquí para la firma del acuerdo de la transferencia de los predios de la Gobernación a la Alcaldía. Caso contrario no me van a soltar”, afirmó Jorge Mendoza, el educador amarrado.