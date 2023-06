Para evitar censuras, “bancada arcista” prohibirá licencias a titulares en futuras interpelaciones

La decisión se tomó en una reunión de la “bancada de los renovadores” tras una evaluación del resultado de la última sesión del pleno del Legislativo que derivó en la censura a Del Castillo.

Fuente: ANF

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuellar informó este jueves que, para evitar una nueva censura, la “bancada arcista” determinó prohibir a sus legisladores titulares sacar permisos cuando se programe nuevas interpelaciones a ministros de Estado.

“Se ha prohibido a todos los diputados ‘arcistas’ pedir licencias cuando haya interpelaciones; (se pidió) que ya no viajen en comisión, nos concentremos en apoyar a un ministro. Los ministros están trabajando en beneficio del pueblo boliviano, como es el (caso) del mejor ministro de Gobierno, que es Eduardo Del Castillo. No vamos a permitir que ‘evosaurio’ tumbe a un ministro, no le vamos a dar el gusto a ‘evosaurio’ que desestabilice la gestión de Gobierno”, declaró Cuellar.

El oficialista “renovador” informó que la decisión fue tomada en una reunión de la “bancada arcista” después de identificar que una de las causas de la censura al ministro de Gobierno fue que varios de los legisladores titulares habilitaron a sus suplentes que son de la línea “evista”. Con la nueva medida, a futuro quieren evitar cometer nuevamente ese “error”.

“Hemos pedido la lista y (resultó que) varios diputados “arcistas” estaban en condición de viaje, otros estaban con licencia, otros en actividades. Hemos solicitado que a la línea “arcista” ya no se dé ningún permiso, ninguna licencia, para que no vuelva a pasar lo que pasó el día martes en la interpelación”, subrayó.

Del Castillo fue censurado en la Asamblea Legislativa Plurinacional con 101 votos de “evistas” y opositores tras ser interpelado por el ingreso de autos robado de Chile a Bolivia.

El hecho fue bien recibido por la oposición y los llamados “evistas” y aseguraron que el próximo en ser censurado será el ministro de Justicia, Iván Lima, ya que existen interpelaciones pendientes y es permanentemente cuestionado por los afines a Evo Morales y algunas organizaciones sociales del Pacto de Unidad.

Sin embargo, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa salieron en defensa de Del Castillo y pidieron que sea mantenido en su cargo.

Los Interculturales sacaron un voto resolutivo exigiendo los curules de los “diputados traidores” que censuraron a Del Castillo; en cambio, el ejecutivo de la Tupac Katari, Luciano Marca, amenazó con chicotear a los parlamentarios “traidores”.

Cuellar aplaudió el pronunciamiento de esos sectores sociales y argumentó que los curules de los legisladores “son de los movimientos sociales”.

El diputado del MAS Freddy Mamani negó que hayan traicionado a la bancada oficialista en el Legislativo, recordó que el caso de Del Castillo era insalvable porque desde hace más de un año existió el pedido del cambio de ese ministro, pero el primer mandatario no escuchó el reclamo.

“Hubo el pedido de las organizaciones sociales, por ejemplo, tenemos el Pacto de Unidad que aglutina a varias organizaciones. El 17 de enero de 2022, ellos estaban ya pidiendo la destitución del ministro de Gobierno”, subrayó.