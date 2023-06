Pesar en lectores y canillitas por el cierre de Página Siete

El jueves, el presidente del directorio de Página Siete, Raúl Garáfulic enumeró una lista de circunstancias que derivaron en el cierre del medio: bloqueo económico por parte del Gobierno de turno en cuestiones de la pauta publicitaria, hostigamiento público en las redes sociales por parte del oficialismo, auditorías y multas recurrentes, entre otras razones.

Fuente: Brújula Digital / La Paz

Existe un pesar en la ciudadanía que formó parte de los lectores y en los canillitas del periódico paceño, Página Siete, que cerró el jueves su edición impresa y digital, debido a problemas económicos que impidieron seguir la labor periodística.

El jueves, el presidente del directorio de Página Siete, Raúl Garáfulic enumeró una lista de circunstancias que derivaron en el cierre del medio: bloqueo económico por parte del gobierno de turno en cuestiones de la pauta publicitaria, hostigamiento público en las redes sociales por parte del oficialismo, auditorías y multas recurrentes, entre otras razones.

“Por todo lo expuesto, hemos decidido suspender la publicación de Página Siete desde hoy. En adelante, se seguirá estrictamente el procedimiento establecido por el Código de Comercio y la normativa legal aplicable para estos casos, el cual otorga prioridad al pago de sueldos adeudados y beneficios sociales de nuestros trabajadores, a quienes agradecemos por su compromiso y resistencia”, se lee en la carta a la ciudadanía.

Los lectores del medio expresaron su pesar por el cierre del periódico. Señalaron que con esa medida, quien pierde es la democracia y la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Periodista de Bolivia, junto a las nueve Asociaciones Departamentales de periodistas expresaron su preocupación por el cierre del medio. “Expresamos nuestra preocupación por la grave situación por la que atraviesan los medios de comunicación en general y los escritos en particular y, advertimos que una situación como la que obligó al cierre de Página Siete pueda repercutirse con otros, que están sometidos a los mismos problemas y situaciones que las denunciadas”.

Por su lado, los periodistas de Chuquisaca lamentaron el cierre de Página Siete y cuestionaron la asfixia económica que aplica el Gobierno contra los medios independientes.

“Censuramos la sistemática asfixia a la que fue sometido este medio de comunicación (Página Siete), a partir de las instituciones públicas bajo control del gobierno de turno. Este tipo de prácticas no solo laceran a un medio en particular, sino atentan contra la práctica del periodismo y contra la democracia misma”, se lee en un comunicado de los periodistas de Chuquisaca.

A su vez, los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Eduardo Rodríguez Veltzé también lamentaron el cierre del medio.

“Lamento mucho que la presión de los gobiernos del MAS y las condiciones adversas obligaran al cierre de Página Siete. Pierde la democracia, el periodismo independiente y la ciudadanía con la liquidación de un periódico destacado y relevante en la historia de la prensa nacional”, reaccionó el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa.

“Expresidenta de #Brasil (amiga del MAS) prefería ruido de prensa libre al silencio dictatorial. En #Bolivia se silenció a Página Siete. La corrupción, la ineptitud, la impunidad y el abuso festejan; la libertad llora. Gracias P7 por el ruido democrático que hicieron. Volverán”, escribió Tuto Quiroga y “El cierre de Página 7 no es una buena noticia para un Estado fundado en el principio del ‘pluralismo político’ y en el que se garantiza el derecho a la comunicación y la libertad de información”, comentó en su Twitter el expresidente Eduardo Rodríguez.

Una sentida despedida de los periodistas de Página Siete

Los periodistas que formaron parte de la redacción de Página Siete escribieron una última nota para los lectores, en el que demuestran que estuvieron hasta el final con el medio de comunicación.

“Hoy concluye una agotadora batalla para nosotros. Fueron muchos años de un duro trabajo comprometido con el periodismo independiente en el que creemos, años de esfuerzo que nos llenaron de satisfacciones, pero también de angustias. Con todo, estuvimos aquí hasta que el agua nos cubrió la cabeza y nos dejó sin la posibilidad de hacer ningún movimiento más para seguir a flote. Se acabó, y al elaborar este documento a manos compartidas, aún no terminamos de digerir la noticia que nos llegó a las 08.30 de este jueves: Página Siete publicó su última edición después de 13 años”, se lee en la nota.

Canillitas preocupados por los medios

Los llamados “canillitas” o aquellas personas que comercializan los periódicos en las calles de la ciudad de La Paz, mostraron su preocupación por el cierre de Página Siete, debido a que sus ediciones ya no circularán.

“Estamos preocupados y tristes. El año tiene 365 días y trabajamos todos los días llueve o truene, trabajamos. Ahora no hay. Todos los periódicos ya no salen con normalidad. El Diario sale lunes, miércoles y domingo, el Extra solo tres días a la semana. No hay beneficios para vender”, dijo una de las canillitas.

Según otro vendedor de periódicos, los números de Página Siete se vendían porque “era un medio opositor al Gobierno. Era un buen periódico que sí salía, ahora ya no saldrá”.

