Pobladores de Santa Fe bloquean la nueva carretera a Cochabamba por tercer día consecutivo

Los vecinos exigen la destitución y sanción para jueces que liberaron al infanticida Ruddy Yáñez Villavicencio

Punto de bloqueo en Santa Fe/ Foto: Soledad Prado

​El jueves, los manifestantes se reunieron con representantes del Consejo de la Magistratura, la Fiscalía y la Policía Boliviana en un intento de encontrar una solución. Sin embargo, tras más de una hora de reunión, no se llegó a un acuerdo satisfactorio, lo que llevó a los vecinos de Santa Fe a suspender el cuarto intermedio y continuar con el bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con el trópico de Cochabamba.

No obstante, Laura Céspedes, representante del Consejo de la Magistratura, explicó que no se podía suspender de manera inmediata a una autoridad de justicia y explicó que se debe llevar previamente un proceso disciplinario, en donde se determinará si cometieron o no alguna falta disciplinaria.