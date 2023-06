Presunta corrupción en el Viceministerio de Coca: Sindicados niegan acusación y anuncian acciones

Al respecto, el dirigente de la Cofecay calificó el hecho como acusaciones falsas y negó que la señora Naftha Lisset Otmar sea su conyugue; además, cuestionó que Ramírez incluya a la familia en las denuncias que hace.

Fuente: ANF

El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Arlem Lovera, y el presidente del Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas de La Paz (Cofecay), Ernesto Mamani, negaron este martes, por separado, su participación en una supuesta red de corrupción que sacaría beneficios económicos considerables de las donaciones de coca a las organizaciones sociales y anunciaron que tomarán acciones legales.

El dirigente de la Cofecay afirmó que todas las acusaciones en su contra son infundadas y juró que no está involucrado en hechos de corrupción; al contrario, dio 24 horas a su acusador para que presente pruebas, caso contrario tomará acciones.

“Se inmiscuye a difamarme, a acusarme de estas donaciones. He sido muy claro, le he dado 24 horas para que me demuestre con documentación de los 120 taques por mes, así dice el señor, que mi persona estaría infringiendo en un acto delictuoso con el Viceministerio de Coca, con otras personas”, declaró Mamani a la ANF.

Los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Omar Ramírez y Humberto Claros denunciaron ayer que en el Viceministerio de Coca supuestamente opera una red de corrupción que se beneficia de las donaciones de coca a las organizaciones sociales.

Ramírez explicó que mensualmente esa red generaría, para su propio beneficio, alrededor de Bs 150.000 por la venta de 100 taques de coca, aproximadamente. Los principales implicados serían: el mismo viceministro; el ejecutivo Cofecay y la señora Naftha Lisset Otmar G., quien aparentemente sería funcionaria pública del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) y cónyuge Mamani.

El modus operandi sería que la presunta conyugue de Mamani buscaría palos blancos para que soliciten coca al viceministerio en calidad de donación y éste, con autorización de la máxima autoridad, facilitaría el pedido para que después sean vendidos en el mercado de Villa Fátima.

Al respecto, el dirigente de la Cofecay calificó el hecho como acusaciones falsas y negó que la señora Naftha Lisset Otmar sea su conyugue; además, cuestionó que Ramírez incluya a la familia en las denuncias que hace.

“Este señor no sabe denigrar a una mujer, a una persona, parece que este señor no tiene familia; es más, yo le digo este señor que piense, que vea su pasado, voy a abrir muchas carpetas, voy a hacer con fundamentos”, advirtió Mamani.

Viceministro califica la denuncia como infundada

El viceministro de Coca, Arlem Lovera, calificó la denuncia como infundada porque muchas cosas de lo que dijo aparentemente no ocurrieron al interior de esa institución del Estado, por ejemplo, preciso que la señora Naftha “no trabaja” en Fonabosque, pero admitió que autorizó, por única vez, la donación de 150 libras de coca a la sindicada, pero no presentó las pruebas del evento para el que supuestamente llevó.

La autoridad añadió que hay diferentes pasos y mecanismos para otorgar donación de coca a las organizaciones sociales y él no es la última persona que autoriza. Dijo que todo está en el marco de la Ley 906 y nadie puede autorizar sacar 100 taques de coca.

“(La señora Naftha) no ha cumplido con el tema de entregar los respaldos del evento para el que llevado la coca y de acuerdo al artículo 37 se sanciona con que ya no se le vuelve a dar coca. Tenemos en la ruta crítica un autocontrol dentro del Viceministerio de Coca, ninguna persona podría sacar 100 o 150 taques de hoja de coca en calidad de donación”, subrayó.

La autoridad explicó que la coca comisada en diferentes operativos no siempre se da en calidad de donación, sino que se utilizan para investigaciones.

Respecto a la supuesta documentación falsa que se había utilizado para llevar coca en calidad de donación, el viceministro subrayó que esa situación lo investigarán las autoridades correspondientes y pidió a los denunciantes hacer conocer el caso al Ministerio Público y prometió que ellos coadyuvarán en las investigaciones.

Lovera no descartó analizar acciones legales contra Ramírez por difamación; aunque cree que esa denuncia la hizo porque fue afectado en su dirigencia en la CSUTCB.