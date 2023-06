Sarah Ferguson, la duquesa de York, reveló que tiene cáncer de mama

‘Skavlan’ TV show, Stockholm, Sweden – 14 Sep 2016 (The Grosby Group) ‘Skavlan’ TV show, Stockholm, Sweden – 14 Sep 2016 (The Grosby Group)

Fuente: Infobae.com

Sarah Ferguson, la duquesa de York, padece cáncer de mama pero el pronóstico de la enfermedad es “bueno”, según indicó el servicio de prensa de la realeza británica.

En declaraciones difundidas por el canal de televisión británica Sky News, el portavoz de la ex esposa del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, señaló que “Sarah, la duquesa de York, fue recientemente diagnosticada con una forma temprana de cáncer de pecho detectado en una mamografía rutinaria”. “Se le recomendó someterse a cirugía, lo cual hizo de forma exitosa”, agregó.

La misma fuente dijo que “la duquesa está recibiendo el mejor cuidado médico y sus doctores le han dicho que el pronóstico es bueno. Ahora se recupera con su familia”.

(lmagen de archivo) El Duque de York, Andrés, lleva la cola de la Duquesa Sarah Ferguson mientras saluda desde el balcón el día de su boda. (lmagen de archivo) El Duque de York, Andrés, lleva la cola de la Duquesa Sarah Ferguson mientras saluda desde el balcón el día de su boda.

Detalló que “la duquesa quiere expresar su gratitud inmensa a todo el personal médico que la ha apoyado en los últimos días” y está “también inmensamente agradecida al personal que le realizó la mamografía que identificó la enfermedad, que no presentaba síntomas, y cree que su experiencia pone de manifiesto la importancia de pruebas reguladores”.

La Duquesa, de 63 años, ya está de vuelta en casa, en Windsor, con su familia. La ex esposa del Príncipe Andrés y madre de sus dos hijas ha sido dada de alta hoy del hospital Rey Eduardo VII de Marylebone, en el centro de Londres, según han revelado sus amigos, uno de los cuales confirmó al Daily Mail que su pronóstico es bueno porque el cáncer de mama se detectó a tiempo.

La Princesa Diana y la Duquesa de York juntas mientras ven un partido de polo en Windsor, Berkshire (Foto de Tim Graham Photo Library via Getty Images) La Princesa Diana y la Duquesa de York juntas mientras ven un partido de polo en Windsor, Berkshire (Foto de Tim Graham Photo Library via Getty Images)

La portavoz de la duquesa adirmó que está muy agradecida al personal que participó en la mamografía que identificó su enfermedad, ya que no presentaba síntomas. “Su experiencia subraya la importancia de las revisiones periódicas”, aseguró.

Se espera que la duquesa hable de su diagnóstico y tratamiento en un próximo episodio de su podcast “Tea Talks with the Duchess and Sarah”, que se emitirá mañana.

Una vida atada a la realeza

Sarah Ferguson, ex mujer del duque de York. EFE/ Facundo Arrizabalaga/Archivo Sarah Ferguson, ex mujer del duque de York. EFE/ Facundo Arrizabalaga/Archivo

Sarah Ferguson es una auténtica aristócrata británica por nacimiento: sus antepasados están nada menos que relacionados con la Casa de Estuardo. Por parte de padre es descendiente del rey Carlos II de Inglaterra. Pero su sangre adoptaría todavía un tinte azul más intenso cuando se casó con Andrés de Inglaterra, el tercer hijo de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo.

Si bien se conocían desde la infancia, Fergie (como es conocida en todo el muendo) y Andrés, nunca habían coincidido realmente hasta que Lady Di, ya casada con el príncipe heredero Carlos de Inglaterra, los presentó en las tradicionales carreras de Ascot en 1985. Lady Di intuía que, entre su amiga del alma (eran íntimas) y su cuñado, la cosa podía andar… no se equivocó.

La Princesa Diana (1961 – 1997, izquierda) con la Duquesa de York durante unas vacaciones de esquí en Klosters, Suiza, el 9 de marzo de 1988. (Foto de James Andanson/Sygma vía Getty Images) La Princesa Diana (1961 – 1997, izquierda) con la Duquesa de York durante unas vacaciones de esquí en Klosters, Suiza, el 9 de marzo de 1988. (Foto de James Andanson/Sygma vía Getty Images)

Andrés y Fergie congeniaron a la perfección. A los dos les gustaban las mismas actividades y disfrutaban de la vida nocturna. Andrés el consentido de su madre, el favorito y al que más le han perdonado sus pecados y sus andanzas de playboy, parecía que sentaría cabeza cuando empezaron a salir.

El 17 de marzo de 1986 hicieron público su compromiso: él mismo diseñó el anillo que le dio a Fergie. Y se casaron el 23 de julio de 1986, en la Abadía de Westminster. Ese día la Reina les otorgó los títulos de duques de York, condes de Inverness y barones Killyleagh. Fergie, además, recibió automáticamente el tratamiento de Su Alteza Real.

Dos años después, el 8 de agosto del 1988, nació Beatriz, la mayor. El 23 de marzo de 1990, nació la segunda hija: Eugenia.

Pero en marzo de 1992, despues de escándalos, rumores e infidelidades probadas, los duques de York anunciaron su separación.

A pesar del distanciamiento, la duquesa siempre defendió a Andrés y en los últimos años, en los que el Príncipe aparece involucrado en la rde pedófila del magnate norteamericano Jeffrey Epstein, ella fue su gran sostén. Se espera que ahora, con su enfermedad, el duque la acompañe.