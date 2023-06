Selección: Marcelo Martins volverá a jugar en Santa Cruz después de 10 años

El goleador histórico de la Verde, principal referente del equipo dirigido por Gustavo Costas, volverá a encontrarse con su público después de 10 años, ya que la última vez que el atacante jugó un partido oficial en Santa Cruz fue en 2013.

En aquella ocasión Marcelo Martins comandó a la selección boliviana en el partido amistoso ante Brasil de Ronaldinho y Neymar, en la previa al inicio de la Copa Confederación en territorio brasileño.

En 2019, contra Haití, Martins no fue convocado porque se encontraba en China y el tema logístico imposibilitaba que el jugador llegara a tiempo para el duelo, que marcó el inicio de la era César Farías.

A poco de iniciar su quinta Eliminatoria, el ‘Flecheiro’ volvió a expresar su deseo de luchar por cumplir su sueño, el cual es clasificar con Bolivia a la Copa del Mundo.

“Siento mucho orgullo de estar tantos años en la selección, pero no cumplí mi sueño todavía, el sueño que tanto quiero, de ir a Mundial. Lo quiero cumplir, no sé sí voy a llegar a hacerlo, pero voy a luchar hasta que no pueda más”, dijo.