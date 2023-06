Senador Paz: Obligar a que los aportantes coloquen su platita en la Gestora es inconstitucional

El opositor presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 176 y 149 de Ley 065 de la Gestora Pública porque no respetan la propiedad privada.

Fuente: ANF

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz indicó este martes que obligar a las personas a que coloquen sus aportes en la Gestora Pública es inconstitucional porque el dinero que generan con su trabajo se considera propiedad privada y cada quien decide dónde colocar, en una institución privada o pública.

El opositor explicó que el 8 de mayo presentó, en ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 176 y 149 de la Ley 065 de creación de la Gestora Pública, pero hasta ahora no recibió ninguna respuesta.

“Si tú tienes tu autito, o tienes tu platita que has ahorrado como jubilado o eres aportante, es tu plaquita, es privado, individual. El artículo 149, que obliga a que vos, con tu platita privada, con tu esfuerzo, tengas que meter a la Gestora y no te da opción a generar cualquier otra alternativa; entonces, esto es anticonstitucional”, declaró Paz a la ANF.

El legislador enfatizó que cualquier persona tiene derecho a elegir dónde poner sus aportes y el Gobierno no puede obligar al aportante a que necesariamente lo deje en la Gestora.

Paz aseguró que el artículo 176 de la Ley 065 no respeta la propiedad privada y dicho artículo reza: “Las obligaciones, activos, pasivos y patrimonio del Fondo de Capitalización Individual compuesto por las Cuentas Individuales, la Cuenta de Mensualidad Vitalicia Variable, Cuenta Colectiva de Siniestralidad, Cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales y otras Cuentas a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, serán transferidas a los Fondos administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, según corresponda, en los plazos, modalidades y procedimiento a ser determinado en reglamento”.

No hay repuesta del TCP

Paz cuestionó que, desde el 8 de mayo, el TCP no remita su acción de inconstitucionalidad abstracta a la sala correspondiente la acción y todavía continúe en ventanilla única. Por ese motivo envió una petición de cumplimiento.

“He entregado mi acción de inconstitucionalidad, pero se ha quedado en la ventanilla, no ha pasado, sigue en la Comisión de Admisión. Ya me han dado hasta número y todo, pero no avanzó”, denunció el senador.

El parlamentario sostuvo que cada persona tiene la potestad de elegir qué hacer con su dinero de los aportes, aunque subrayó que no está en contra de la Gestora Pública, sino en contra de un par de artículos de la Ley 065.

Además, aseguró que en el país existen más de 2.500.000 jubilados aportantes y el Estado les quitó su dinero que oscila entre $us 23.500 millones, de los cuales $us “7.200 (millones) ya han desaparecido, no se sabe dónde está”.

El Gobierno cesó funciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión y ahora en el país sólo opera la Gestora Pública.

//DPC//FPF//