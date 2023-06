Transparencia amplía la denuncia del caso coimas y pide la aprehensión del viceministro Valda y un coordinador

La testigo, Claudia Cortez, afirmó que el viceministro de MMAyA quería seguir recibiendo el pago de las coimas. En el caso de Ricardo Bernal, presuntamente éste direccionaba las licitaciones.

Fuente: Página Siete

Dentro del caso coimas, la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, presentó un memorial ante la Fiscalía para pedir la ampliación de la investigación contra el viceministro de Agua Potable, Carmelo Valda, y de un coordinador, Ricardo Bernal, para quienes también solicita se emita órdenes de aprehensión.

Valda es acusado de recibir dinero de las coimas. Mientras que Bernal fue sindicado por filtrar información y direccionar las licitaciones en favor de empresas que se adjudicaron contratos con esa cartera de Estado, por orden del exministro Juan Santos Cruz. “Toda vez que la presente causa es considerada de relevancia, por la notoria lesión que se habría causado al Estado (…) tengo a bien solicitar pueda disponer la aprehensión de Ricardo Alejandro Bernal del Carpio y Carmelo Valda Duarte”, señala parte del punto dos del “Petitorio” firmado por la viceministra Ríos, documento al que Página Siete tuvo acceso.

Bernal y Valda son sindicados por enriquecimiento ilícito y se solicita la aprehensión con el fin de asegurar la presencia de ambos durante la investigación y porque existen “suficientes indicios de que los mismos son autores o partícipes del delito”. Consultada sobre el tema, Ríos confirmó la presentación del memorial, pero señaló que no daría detalles sobre “los elementos de prueba o indicios” que forman parte de la estrategia jurídica que maneja Transparencia. Sin embargo, explicó que la solicitud tiene el sustento de “una investigación administrativa previa”, que respalda el pedido de ampliación de la investigación en contra de Valda y Bernal.

Direccionamiento de contratos

El memorial fue presentado el jueves y parte de la fundamentación cita elementos extraídos de la declaración de Claudia Cortez, la testigo clave del caso abierto contra el exministro Santos, por el cobro de millonarias coimas a ocho empresas que se adjudicaron contratos en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA). Asimismo, se adjuntaron reportes financieros emitidos por el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado.

Según Cortez, el exministro Santos tomó control de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP/PAAP), por medio de la designación de Álvaro Chávez en ese cargo, con el fin de direccionar los procesos de licitación y el cobro de las coimas. Este nombramiento fue promovido por Cortez y Chávez ingresó en reemplazó de otra persona que coordinaba su labor y era funcionario de confianza del viceministro Valda. Este cambio generó rencillas entre Valda y Cortez, pero el viceministro no pudo hacer nada porque era una instrucción directa de Juan Santos. Sin embargo, Chávez contó a Cortez que durante su trabajo en ese cargo “tenía mucha presión por el viceministro Valda, siempre se quejaba de eso, ya que (Valda) no le firmaba los documentos, y era porque él quería seguir recibiendo comisiones de los procesos de contratación”, señala parte de la declaración de la testigo.

En un anterior contacto con Valda, éste dijo a Página Siete que no conocía a Cortez, que la había visto alguna vez ingresar al despacho del entonces ministro Santos, pero que nunca coordinó su trabajo con ella. El jueves, el nuevo ministro de MMAyA, Rubén Méndez, aseguró que Valda presentó su renuncia y que la misma sería aceptada. Sin embargo, horas después Valda salió a aclarar la situación. “Sigo siendo viceministro, no he presentado la renuncia y por supuesto el hermano ministro Rubén Méndez nos ha pedido cargos a disposición. Pero quiero aclarar que no he presentado ninguna renuncia y yo sigo como viceministro de Agua Potable haciendo gestión, pero seguramente están haciendo evaluaciones”, declaró. “Aclarar que en el tema de la corrupción en la gestión del exministro Juan Santos, yo no tengo nada que ver, y cuando me citen a la Fiscalía por supuesto voy a asistir a decir mi verdad y voy a estar presto a cualquier aclaración e investigación”, afirmó, según el reporte de Unitel.

Filtraciones

En el caso de Bernal, según la misma declaración de Cortez, este era quien proporcionaba los números de contacto y datos de los empresarios que pugnaban por las licitaciones. Incluso, según la testigo, le proporcionó un celular para que las negociaciones se realicen por WhatsApp.

En esa línea, en su memorial, la viceministra Ríos señaló: “Estos aspectos hacen presumir la vinculación directa del señor Ricardo Bernal en los hechos investigados, siendo este un ciudadano quien aparentemente direccionaba la contratación de ciertas empresas en el MMAyA, previa negociación del monto del aporte (coima)”.

En entrevista con Página Siete, Ríos sostuvo que serán los fiscales a cargo del caso, Bladimir Bolívar y Franklin Alborta, quienes evalúen el pedido de ampliación de la denuncia y los elementos adjuntos que la respaldan. Por este caso, ya están detenidos el exministro de MMAyA, Juan Santos, su sobrino Jhonny Alexander Santos y la apoderada de la exautoridad, Viviana Bautista. Los dos últimos también eran funcionarios públicos y con el dinero de las coimas, ambos, según Cortez, adquirieron para Santos 33 inmuebles, cinco en Tarija, 27 en Pando y uno en Santa Cruz, además de ocho vehículos, algunos con placa brasileña.

Entre lo motorizados adquiridos con el dinero de las coimas, está un Toyota Levin, con el que Santos competía en carreras automovilísticas. Una foto de ese vehículo revela que tenía en el capó la imagen del presidente del Estado, Luis Arce, a quien se lo ve con el puño derecho en alto, luciendo un sombrero de sao y junto a su rostro el eslogan político: “Lucho X Bolivia”.Cortez reveló que Santos le pedía auspicio a los empresarios extorsionados. Además de la foto de Luis Arce, el motorizado con el número 460, tenía estampado el logotipo del MMAyA y bajo el mismo en letras grandes: “Juan Santos Cruz, Ministro”. Cortez afirmó que -por orden de Santos, entre 2021 y 2022- negoció el cobro de “comisiones” a ocho empresas que se adjudicaron contratos de construcción. El monto recaudado y entregado a Santos suma más de 20 millones de bolivianos.