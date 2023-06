Tras restitución de Del Castillo, diputado ‘evista’ dice que el presidente “se burla de la Constitución”

“ En este Ministerio (de Gobierno) se protege al narcotráfico, hechos de corrupción y se hacen los ciegos con vehículos robados. Realmente es una vergüenza”, apuntó el diputado, señalando que desde su percepción Del Castillo no puede ser más ministro de Gobierno.

En este sentido, retó al mandatario a convocar a una Asamblea Constituyente donde se proponga modificar la Constitución si no quiere que el Parlamento haga su trabajo, convirtiendo así el sistema democrático en un “gobierno monárquico”, haciendo referencia al extinto rey francés Luis XIV como “símbolo de la autocracia”.

“¿Interpelar y censurar es no dejar gobernar? ¿Fiscalizar en cumplimiento al mandato de la Constitución es sabotear la gestión de Luis Arce Catacora? ¿Denunciar altos niveles de corrupción en las instituciones, protección al narcotráfico , altos niveles de contrabando y denunciar la inseguridad ciudadana alarmante en el país es no dejar gobernar?”, cuestionó el evista.

“Si no está de acuerdo (con la labor parlamentaria que censuró a Del Castillo) elimine todo lo que tenga que ver con la Asamblea Legislativa Plurinacional, cierren la Asamblea y quiten el presupuesto si no quieren ser fiscalizados”, desafió Héctor Arce al presidente, remarcando que no piensa retroceder en sus labores como asambleísta.

El diputado concluyó su conferencia haciendo hincapié en que en la Asamblea Legislativa hay desconfianza sobre el ejercicio de funciones del ministro restituido, mostrando así la postura del ‘ala evista’ en torno a la permanencia de Del Castillo.

Si bien la autoridad fue destituida este jueves, horas después volvió a ser restituida a la cabeza del Ministerio de Gobierno, teniendo el voto de confianza del presidente Arce Catacora.