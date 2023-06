Tras la decisión judicial para que sea enviado a la cárcel de San Pedro por cinco meses, el exviceministro Carmelo Valda apeló y su abogado indicó que la Fiscalía no pudo demostrar las coimas que supuestamente recibió en el MMAyA, ni con recibos ni con chats.

El jurista Sergio Rivera dijo que la imputación por legitimación de ganancias ilícitas es forzada. “Si analizan el caso, que es sobre coimas, esto implicaría cohecho. Mi cliente no tiene un solo recibo de dinero, no tiene un solo chat que pueda demostrar que ya tenido un elemento así”.

Lea más: Tras orden de aprehensión, viceministro Valda declara por el caso Coimas en el MMAyA

Valda se encuentra hasta este domingo en la tarde en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz. Rivera añadió que no se sabe la fecha de su traslado a la cárcel de San Pedro, pero aún confían en que la Justicia deje que se defienda en libertad.

Para ello, el exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico apeló la determinación de la jueza Lorena Camacho. Valda fue aprehendido el viernes, cuando se presentó a declarar ante el Ministerio Público, ya se había librado un mandamiento de aprehensión en su contra.

Valda

La detención se llevó a cabo después de la declaración de la denominada testigo clave en este caso de coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Claudia C., quien implicó a otras cinco personas, entre ellas Valda y el coordinador administrativo Ricardo Bernal.

El exviceministro dijo que no conoce a Claudia C., quien figura igualmente como sindicada en las pesquisas de la Fiscalía. “Me he presentado voluntariamente con el fin de aclarar estas calumnias que me hacen, me voy a defender”, dijo al ser trasladado a celdas de la FELCC.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción había pedido a la Fiscalía la ampliación de la investigación contra Valda, precisamente por el delito de enriquecimiento ilícito. Y Bernal también tiene una orden de aprehensión para ejecutarse.

Rivera recalcó que su cliente se presentó voluntariamente ante la Fiscalía. “Hemos apelado a la resolución injusta de detención, desproporcional a todas luces. Hemos desvirtuado los riesgos procesales, pero la juzgadora ha creído que podemos influir en algunas personas”.

Por este caso, se encuentran con detención preventiva el exministro Juan Santos y su sobrino, en la penitenciaría de San Pedro de la ciudad de La Paz, a la par de una funcionaria del ministerio en la mira, que está en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.