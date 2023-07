8 días desaparecido: Familia de Jhonathan pide ayuda aérea para seguir la búsqueda

Fuente: Unitel

Suman 8 días desde la desaparición de Jhonathan fue visto por última vez en la zona de los Yungas en la Paz. Sin embargo, su familia tiene la esperanza de que sea hallado con vida y pide ayuda aérea para la búsqueda.

Jhonathan es un joven de 31 años que fue visto por última vez el 30 de junio de este año en el Camino de Inca, una zona de los Yungas La Paz. El joven se alejó del grupo en el que estaba después de una discusión con su pareja, algo que fue negada por la mujer.

Entre angustia y desesperación, la madre del joven cuenta que, según las tareas de rescate, hay pistas de que el ahora desaparecido está vivo. “Han encontrado la mochila, su ropa… Entendemos que se está moviendo de un lado a otro, no sabemos hasta qué punto está decaído porque no está comiendo, no tiene fuerzas”, expresó su madre entre lágrimas.