A Amparo Carvajal “la están matando de hambre y falta de justicia”, dice psicóloga que habló con la activista de DDHH

Señaló que Carvajal hasta el momento no pudo acceder al baño del lugar, tampoco tiene acceso a agua y que se encuentra reducida a un espacio de alrededor de tres metros.

“No ha podido ni acceder al baño. Ella no se puede mover más de dos o tres metros. No tiene agua para lavarse la cara, el cabello, menos para otras cosas que no puedo decirlo por respeto a su intimidad, pero esto es un atentado”, indicó.

La profesional pidió al Gobierno y a la Policía que brinden las condiciones para que la activista pueda acceder al baño y agua.

Hace 46 días se instaló una vigilia en puertas de la Apdhb, de los cuales siete los cumple Carvajal en la terraza con el objetivo de recuperar el inmueble tomado por el bloque paralelo.