A turista borracha que insultó a los policías en Cartagena le saldrá caro: esta es la millonaria multa que tendría que pagar

La mujer que se viralizó por el bochornoso hecho que protagonizó en ‘la Heroica’ le fue inmovilizado el vehículo en el que se transportaba y se le suspendió la licencia de conducción

Su pareja, también alicorada, mantuvo una actitud conciliadora / Vía redes Su pareja, también alicorada, mantuvo una actitud conciliadora / Vía redes Colombia.- A ‘Tere’, la turista que en estado de embriaguez atacó verbalmente a un grupo de uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, le salió costosa la falta de respeto a las autoridades.





La mujer, que se ha conocido por un video que ronda en redes sociales en el que se aprecia insultando a los agentes que le solicitan someterse a la prueba de alcoholemia, tendrá que pagar una millonaria multa.

La ‘Tere’ le fue inmovilizado el vehículo en el que se transportaba, además de que se le suspendió por un lapso de 10 años la licencia de conducción; de igual manera tendrá que pagar una multa de más de treinta millones de pesos.

Desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT) indicaron: “No se quiso hacer la prueba de alcoholemia, además la señora se estaba orinando en la vía pública y los policías se dieron cuenta. Se inmovilizó el carro y aplicó el comparendo por conducir en estado de alicoramiento grado 3″.

De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Policía y Convivencia en la Ley 1801 de 2016 se establece que el incumplimiento del pago de la multa en el transcurso de un mes puede generar intereses moratorios tributarios vigentes, si transcurren noventa días sin el pago se procederá al cobro coactivo que incluye los interés por mora y el cobro del coactivo.

De igual forma se resalta en el artículo 183 de la Ley: “Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas, ser nombrado o ascendido en cargo público, ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado y obtener o renovar el registro mercantil en las Cámaras de Comercio”.

El incidente

“Que les vaya muy mal, que les monten cachos, que los roben, que ningún negocio les prospere, que sean pobres, que sufran, eso es lo que se merecen”, se escucha decir a la mujer luego de haber sido requerida por manejar bajo los efectos del alcohol.

Su esposo, también alicorado, pero con una actitud mediadora, la hace entrar al vehículo y cerrar la puerta, mientras les pide a los policías que hagan caso omiso de su rebeldía y los acompañen hasta su edificio. Pero ella sigue intentando salir, así que, llevado por la ira y el estrés le grita: “no me compliques más las mierd…”. Aunque no sirve de nada; ya que vuelve a unirse a la discusión.

El policía le explica que, para asegurarse de realizar el procedimiento adecuado, debe tomar la prueba de alcoholemia, pero ella se niega, amparándose en que: “como en este país hay una Ley de la República que dice que uno puede guardar silencio, guardo silencio”.

El agente insiste en que están en medio de un acto administrativo, pero la mujer hace caso omiso, mientras, su acompañante bromea con hacer una ‘vaca’ para pagar la multa.

Y acto seguido la turista continua con su campaña de desprestigio “mis amores, la Policía es lo peor que le ha sucedido a este país ¿saben que hacen ustedes? Son unos corruptos que dejan entrar al que quieran, al que les da plata”.

Tere, como la llaman en algún momento, mira a los agentes de tránsito a los ojos y sostiene que “solo quieren facturar, me importa verg… y media”, concluye el video del bochornoso espectáculo.