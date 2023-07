Abogado revela que hizo más de 12 solicitudes para estudios médicos a Camacho; todas le negaron

La salud del gobernador cruceño vuelve a ser parte de la agenda, luego que este miércoles apareció en una audiencia virtual en la que se lo ve visiblemente demacrado, como si desde mayo hubiera perdido más de los 20 kilos que había rebajado.

La familia y el abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunciaron que es víctima de tortura en la cárcel de Chonchocoro, y que desde diciembre solicitó más de una docena de veces que sea atendido por especialistas y sometido a estudios y análisis a causa de su enfermedad crónica y degenerativa. Pero les negaron.

El abogado Martín Camacho calificó de “cínicas” las declaraciones del director de Juan Carlos Limpias porque faltan a la verdad, ya que desde que la autoridad fue detenida preventivamente “en las de una docena de oportunidades solicitamos que se hagan los análisis y estudios en un centro médico acorde a los requerimientos del gobernador”.

El jurista dijo que puede mostrar las solicitudes escritas que se realizaron, las veces que pidieron el ingreso de médicos especialistas, pero que las respuestas fueron de negación tanto de las autoridades jurisdiccionales y del director de Régimen Penitenciario.

“Tenemos las peticiones y solicitudes para demostrar a Juan Carlos Limpias todas las veces que se solicitó, desde análisis clínicos, traslados, visitas médicas, solicitud de informes sobre la medicación que se le suministra (en la cárcel) y todo ha sido negado por Juan Carlos Limpias y la médica de Régimen Penitenciario”, sostuvo.

La salud del gobernador cruceño vuelve a ser parte de la agenda, luego que este miércoles apareció en una audiencia virtual en la que se lo ve visiblemente demacrado, como si desde mayo hubiera perdido más de los 20 kilos que había rebajado.

“Nosotros siempre hemos sido claros con él, con la familia. Tenemos un parte médico que está todos los días haciendo los controles y la revisión médica en el penal de Chonchocoro. No hemos cambiado esa modalidad, tenemos 24 horas el médico que lo está atendiendo, 7 días a la semana. Estamos haciendo esfuerzos suficientes para buscar el bien mayor que es su estado de salud”, indicó el director de Régimen Penitenciario Limpias.

El abogado objetó que Limpias asuma atribuciones que no le corresponden porque no tiene la potestad sobre la detención preventiva, cosa que es de la autoridad jurisdiccional. Dijo que él no es fiscal, no es juez, no es médico, por lo tanto, no puede asumir decisiones.

Por su parte, el hijo de Camacho dio lectura a un comunicado familiar, “están dañando la salud de nuestro padre”, afirmó. Rechazó, una vez más, lo que consideran un secuestro de la autoridad, al denunciar que desde su detención no ha recibido atención médica adecuada.

“La salud es un derecho, la salud es un derecho humano, y negarle el acceso a la salud en la práctica es ejercer tortura”, afirmó su primogénito.

En esta misma línea, su abogado dijo que Camacho está privado de sus derechos constitucionales porque mantienen en “aislamiento” permanente lo que es considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como “una tortura blanca”.

Pero, además, no puede recibir visitas a diferencia del resto de los internos, lo mantienen incomunicado de sus amistades, de recibir libremente a cualquier persona en los días de visita.

“Esperamos que le Gobierno brinde las condiciones para que la salud de nuestro padre no se siga deteriorando. (…) Reciba visitas abiertas sin restricciones y se respete el régimen de visitas como manda la ley”, remató su hijo Luis Fernando Camacho Parada.

Su esposa Fátima pidió que se restablezca el estado de derecho porque lo que está sucediendo con su pareja es un abuso y atropello a todos sus derechos. “Su vida corre peligro, eso las autoridades no respetan pasan por encima de los derechos de las personas”.

