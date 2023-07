Al mes de abril, Bolivia contaba con $us 3.158 millones de Reservas Internacionales, según el BCB

A esto se suma que el dato del ente emisor es general, es decir, no aparece un desglose donde se detalla cuál es la cantidad de dólares con las que dispone el país, las reservas de oro o de derechos especiales de giro (DEG).

Las Reservas Internacionales -al 8 de febrero- se situaban en $us 3.538 millones, mientras que al mes de abril registraban $us 3.158 millones.

Sin embargo, con respecto al informe de febrero, se registra una caída de $us 380 millones.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó la noche de este jueves que las “ las Reservas Internacionales Netas (RIN) al 30 de abril de 2023 alcanzan a $us 3.158 millones ”. Esta información no era publicada desde febrero de este año, lo que generó preocupación en esferas económicas y políticas.

Es más, el reporte que publicaba normalmente el BCB con esta información en su estadística semanal no aparece en sus canales oficiales, al menos hasta el cierre de esta nota (22:00 horas de este jueves).

“Hay varias instancias de coordinación entre el BCB y el Ministerio de Economía donde se hacen análisis de datos y se presentan resultados, por lo que esto es información que ellos conocen, pero que no está siendo referida al público. No es que no se pueda generar este detalle, ya que es algo que se da a diario en la interna de la institución”, manifestó Espinoza.

Desde el BCB señalan que gracias a las políticas cambiaria, monetaria y de administración de las Reservas Internacionales implementadas, las RIN han logrado mantenerse estables, llegando a cubrir los parámetros referenciales establecidos por organismos internacionales y “garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones del país con el resto del mundo”.