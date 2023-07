Alcaldía cruceña niega que se hubiera dado permiso a gremiales para asentamiento en el Cambódromo

Hay inacción

En un análisis general sobre el descontrol que se ve en las calles y mercados de la ciuadad, el analista Rolando Schrupp considera que el Concejo Municipal debe tomar protagonismo para interpelar al Ejecutivo por el incumplimiento de leyes “tan específicas como el uso de bienes de dominio público”.

Schrupp dice que la función de los concejales no es hacer batidas ni tampoco la gestión de comunicación, y que su trabajo se debe centrar en “interpelar y controlar al Ejecutivo, precisamente para que no sucedan estas cosas” y no se ingrese a “un estado de barbarie” que es cuando no funciona la ley y “salimos los ciudadanos a poner orden por mano propia, lo cual no debería suceder”.

El video

“Darle la autorización de ocupación del Cambódromo como lugar de traslado temporal del octavo al séptimo anillo”, se escucha decir a una funcionaria de la Alcaldía de la capital cruceña en el video que se viralizó y que fue cuestionado por los vecinos que rechazan la presencia de los comerciantes en la zona.

El video fue compartido por la usuaria Lilibeth Coimbra, quien además cuestionó la posición de la Alcaldía de la capital cruceña.

“¿Qué tal esto? La Alcaldía entregando el Cambódromo a los gremiales para hacerlo mercado. Y no digan que es temporal, porque ya sabemos que dónde estos se asientan no salen”, señala parte del mensaje compartido por la usuaria.