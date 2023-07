Alcón responde a Añez y Camacho y dice que en 2019 hubo una “interrupción al proceso democrático”

Fuente: Unitel

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, respondió la tarde de este miércoles a los pedidos de libertad planteados por la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador Luis Fernando Camacho y afirmó que “el país y las víctimas están buscando justicia” por el caso de la crisis de 2019.

Este martes, el jefe de la bancada de Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, afirmó que el expresidente Evo Morales “instruyó” a la Central Obrera Boliviana (COB) y al Pacto de Unidad a pedir su renuncia.

Con base en esas declaraciones, Añez y Camacho usaron sus cuentas de redes sociales para exigir su libertad y un proceso contra el exmandatario que renunció en noviembre de 2019 y luego viajó a México.

“Exijo mi libertad y el enjuiciamiento de Evo Morales por terrorismo de Estado y traición a la Patria, ante la confesión de diputados masistas de la estrategia de autogolpe planificada e instruida por Evo Morales en 2019”, reseña el mensaje de Añez en su cuenta de Twitter.

Por su lado, en las cuentas de redes sociales se lee: “Esta es la evidencia de que no hubo golpe, fue el propio Evo Morales quien pidió a sus militantes que exijan su renuncia. Ya no tienen como sostener este secuestro en el que me tienen. ¡Exijo mi libertad!”.

Tras estas declaraciones, la viceministra Alcón rechazó esa versión y reiteró el argumento de una presunta interrupción del mandato constitucional de Evo Morales.

“Pero, ¿cómo se pueden generar esos escenarios? Aquí lo que ha ocurrido es una interrupción al proceso democrático, al orden constitucional y ha desencadenado en todos lo que hemos vivido”, señaló.

Minutos antes, insistió en que “lo que no se puede ocultar es que se ha tenido 36 muertes, no se ha respetado la sucesión constitucional, no se ha respetado la normativa vigente, a partir de esta autoproclamación”.

Procesos

Añez y Camacho son procesados por el caso Golpe que está referido precisamente a la crisis de 2019. La exmandataria cumple una sentencia de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores desde junio de 2022 por el caso golpe II, que está relacionado a su asunción al poder, pero además enfrenta otro proceso por el caso golpe I por las protestas de ese año que derivaron en muertes.

Por su lado, Camacho tiene detención preventiva por el caso golpe I referido a las protestas que derivaron en la renuncia del expresidente Morales. Está recluido en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022.

En ese marco, Alcón puso en mesa el decreto que autorizaba la salida de militares para frenar las protestas callejeras, los detenidos en ese periodo y presuntas graves violaciones a los derechos humanos.

“Ha llegado un grupo de expertos independientes y ha tenido contacto con las familias. ¿Esto es dentro de un proceso democrático? Para nada. Ha existido un golpe de estado y eso no está en duda”, sostuvo

En la oposición consideran que las declaraciones de Flores, que fueron respaldadas por su colega Daysi Choque, ambos del ala arcista, son prueba de que en 2019 o hubo un “golpe”.

“Lo que dice el GIEI es memoria, verdad, justicia y reparación, así que no podría estar en duda, lo que tenemos que hacer es trabajar en ello y el país está buscando justicia, las 36 personas y todas las víctimas están buscando justicia y estamos en ese proceso”, indicó.