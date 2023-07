“Algunos ni lavarse la cabeza saben”: Choquehuanca dice que los citadinos son bien flojos

El vicepresidente también aseveró que los citadinos no podrían ni vestirse porque en las sastrerías están los campesinos, al igual que en el rubro de la construcción, la producción, entre otros.

Fuente: ANF

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, sostuvo que los habitantes de las ciudades “bien flojos siempre son”, tanto que algunos no saben lavarse el cabello y deben asistir a salones de belleza hasta para cortarse las uñas. En contraste, aseguró que la gente del área rural es trabajadora.

El segundo mandatario participó esta mañana de la entrega de la unidad educativa “Ichoca” I y II, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, y aprovechó para exponer su habitual discurso sobre la lucha colonial que lleva adelante el Gobierno para rescatar los valores de los pueblos indígenas y originarios.

“Nos han dicho que los de la ciudad saben más que los del campo. Y nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros. ¿Qué sabrán ellos? ¿Sabrán producir productos? ¿Sabrán hacer ropa? Algunos ni lavarse la cabeza saben, bien flojos siempre son. Vayan a ver al salón de belleza, pedicure, manicure; ellos no se cortan las uñas, otros les cortan las uñas. Ahí se están haciendo lavar su cabello, se hacen teñir. Bien flojos son. Nosotros, bien”, sostuvo Choquehuanca en idioma aimara y español.

El vicepresidente también aseveró que los citadinos no podrían ni vestirse porque en las sastrerías están los campesinos, al igual que en el rubro de la construcción, la producción, entre otros.

“Sin nosotros, ni ropa puede haber. El sastre ¿quién es a ver?, el sastre es nuestro hermano, es un aimara. A ver, vayan a La Paz, en la calle Potosí, entren a una sastrería, nuestro rostro está ahí. No solamente nosotros producimos y garantizamos con los alimentos, no solamente construimos esos edificios en las ciudades, no solamente nosotros hacemos los adoquinados”, enfatizó la autoridad de Estado.

En comparación, Choquehuanca aseguró que la civilización trajo la barbarie, el atraso, la delincuencia; convocó a los campesinos a levantarse desde el código “sapi”, desde el “amta”.