Analista: En 4 meses, Bolivia recibió $us 208 MM por créditos y servicio de deuda alcanzó $us 415 MM

“Si uno se fija los datos del Ministerio de Economía, durante el primer cuatrimestre del año, hubo cerca de 208 millones de dólares de desembozos y el servicio de deuda ha sido más de 415 millones de dólares”, indicó Espinoza.

Fuente: ANF

En los últimos días, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron créditos por casi $us 600 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El economista Gabriel José Espinoza dijo que, en cuatro meses, el país recibió $us 208 millones en desembolsos por créditos adquiridos, pero el monto a pagar por el servicio deuda alcanzó a $us 415 millones.

Para Espinoza, estos préstamos son de urgencia “para salvar al Gobierno y su discurso político” a costa de comprometer más a la económica del país con una práctica de “endeudarse más para pagar deudas”. Además, observó que el Gobierno no explique lo que cuesta pagar esos créditos.

La mañana de este viernes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el gobierno de Luis Arce adquirió préstamos internacionales en un promedio de 58,4 millones cada mes. Sin embargo, aseguró que la deuda no es mala porque genera recursos a través de proyectos de inversión o reposición, como en el tema del Covid-19.

El miércoles, la Cámara de Senadores aprobó dos créditos por un total de 545 millones de dólares. El primer préstamo fue de $us 45.000.000 de la CAF para la construcción de puentes. El segundo préstamo de $us 500.000.000 fue solicitado al BID para apoyar a poblaciones afectadas por el Covid-19. Y, la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley en su estación en grande para contraer un crédito de $us 52.000.000 del BID apoyar estudios técnicos que evaluarán la preinversión en diferentes proyectos viales.

Gonzalo Chávez, economista y docente universitario, explicó que la deuda externa boliviana el año 2005 era 54% del Producto Interno Bruto (PIB), pero bajó al 17% cuando existió una condonación. Sin embargo, en la actualidad, nuevamente ascendió a casi el 30% del PIB por la deuda externa.

“En este contexto, se ha producido una enorme escasez de dólares, por parte del Gobierno, por los problemas que hay en el sector de hidrocarburos, por los excesos del gasto público de déficit públicos, las reservas que, de 15 millones, bajaron a 3 mil millones de dólares”, argumentó Chávez.

Ambos economistas coincidieron que estos préstamos son destinados a determinados proyectos y los mismos no ayudarán a que las reservas internacionales se incrementen.

“No le sirve al Gobierno para resolver los temas de las divisas. Por otra parte, ayuda, parcialmente, porque (estos créditos) no son de libre disponibilidad. En ese contexto, el Gobierno sigue necesitando divisas de libre disponibilidad”, aseguró el docente universitario.

