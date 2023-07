Ante problemas “padres de familia, en estas vacaciones, dialoguen con sus hijos”, dice monseñor Leigue

Fuente: UNITEL

“Ante tantos problemas que vive nuestra niñez hoy”, el Arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, exhortó a los padres de familia a preguntarse “¿Cómo es su relación con sus hijos? ¿Cómo están actuando como padres?”, remarcando que debe haber un diálogo permanente.

Las palabras que Leigue brindó en la homilía dada este domingo en la Catedral metropolitana cruceña, surgen en un momento en el que se han conocido casos de abuso sexual en colegios en donde menores de edad han sido abusados por adolescentes de cursos superiores.

El monseñor instó a los padres de familia a aprovechar el tiempo de vacaciones escolares que se inicia este lunes 3 de julio, y que se extenderá por dos semanas, para acercarse más a sus hijos y dialogar con ellos sobre sus intereses e inquietudes, además de buscar fortalecer el camino hacia la palabra de Dios.

“Los hijos salen de vacaciones esta semana, les invito a los papás a que aprovechen estos días, dialoguen con sus hijos, busquen la manera de cómo tener confianza con ellos”, apuntó.

Como reflexión, también ve que muchas veces los padres de familia, hoy en día, cuando hay problemas con uno de los chicos, muchas veces los progenitores son los ‘últimos en enterarse’, pero esto sucede porque no hay una comunicación efectiva ni afectiva con los pequeños.

“¿Qué es lo que pasa? ¿Por dónde se enteran? Y a veces papá y mamá reniega cuando dijeron, no hicieron nada, pero ¿Quién debería enterarse primero de lo que está pasando? Papá y mamá, pero ¿Por qué el niño no les dice nada? Porque muchas veces los padres no dedican tiempo a sus hijos, y los hijos no tienen confianza en sus padres”, dijo Leigue.

“Padres de familia, en estas vacaciones dialoguen con sus hijos, acérquense más a ellos, a eso nos invita el Señor, a cuidar a los pequeños”, enfatizó.