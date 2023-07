BCB informará sobre las RIN cada 4 meses; su presidente dice que el dato a junio es similar a abril

Después de las reiteradas críticas por la falta de transparencia, el presidente el BCB informó que decidieron acogerse a la Ley 1503, conocida como la Ley del oro, para que, a partir de ahora, se informe cada cuatrimestre sobre el estado de las RIN.

Fuente: ANF

El presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó que a partir de ahora informarán sobre la situación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) cada cuatro meses, en supuesta atención a la Ley 1503; pero aseguró que el dato a junio es similar al de abril.

Luego de casi cinco meses, el BCB emitió ayer su informe sobre el estado de las RIN hasta abril. La última vez que el Ente Emisor difundió su reporte semanal fue el 17 de febrero, con datos al 8 de ese mismo mes. En ese entonces, las RIN alcanzaban a $us 3.538 millones, pero la información dejó de emitirse en medio de un contexto donde se liberó una escasez de dólares en todo el país.

Después de las reiteradas críticas por la falta de transparencia, esta mañana el presidente el BCB informó que decidieron acogerse a la Ley 1503, conocida como la Ley del oro, para que, a partir de ahora, se informe cada cuatrimestre sobre el estado de las RIN.

“El artículo 9, parágrafo 4, de la Ley 1503 establece que se tiene que generar información a la Asamblea cada cuatro meses en materia de lo que son reservas. De alguna manera, esto es lo que marca la periodicidad con la cual va a generar el Banco Central la información en materia de reservas. (Finalizando junio) estamos a en niveles similares, pero el siguiente dato tal cual se ha tomado la determinación en el marco de la ley 1503 va a ser publicado en septiembre”, dijo Rojas a Radio Fides.

La autoridad monetaria argumentó que esa fue la razón por la que ya decidieron dejar de informar semanalmente, como establece su reglamento, desde febrero; sin embargo, la Ley 1503 fue promulgada en mayo y recién su reglamento se aprobó esta semana para que la norma entre en vigencia plenamente.

Además, el mencionado artículo y su parágrafo se refiere específicamente al oro: “(Art. 9) IV. De manera cuatrimestral, el Banco Central de Bolivia informará sobre las operaciones con reservas en oro a la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Según el último dato del BCB sobre las RIN, hasta el 30 de abril, Bolivia alcanzó $us 3.158 millones. Eso significa una disminución de $us 380 millones respecto a los $us 3.538 millones que se reportó en febrero. El dato a junio estaría oscilando entre los $us 3.000 millones.

//FPF//