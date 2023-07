Biocidio: denuncian que cuatro perros fueron envenenados

Fuente: lostiempos.com

Señaló que recibieron el viernes en la noche una denuncia de envenenamiento a cuatro perros en la zona de Cruce Taquiña, al noroeste de la ciudad de Cochabamba.

Precisó que cuando llegaron al lugar uno de los animales ya estaba muerto y los demás se encontraban en mal estado.

Los canes fueron trasladados a una veterinaria donde fueron atendidos de urgencia, debido a la gravedad de su estado.

Prudencio se refirió al interés de Zoonosis para denunciar el hecho por biocidio. Sin embargo, la dueña de los animales no quiso formalizar la denuncia.

Aclaró que tienen la posibilidad de hacerlo de oficio, pero no cuentan con respaldo para probar que el vecino envenenó a los animales, pues en el lugar no hay cámaras de seguridad que avalen el hecho y no se cuenta con el testimonio de la dueña.

Señaló que en el operativo participaron Pofoma y la responsable de la organización de defensa de animales Una Mano Una Patita, Vivian Sánchez.

Informó que en total tres animales murieron y uno sigue internado en la veterinaria luchando por su vida.

Expresó su indignación por la muerte de los animales que padecieron mucho dolor, “pues presentaron todos los síntomas de haber ingerido veneno”.