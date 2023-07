Canciller dice que Áñez y Camacho no pueden borrar su rol en la “ruptura del orden constitucional de 2019”

El canciller Rogelio Mayta. PRENSA MRE

Fuente: Correo del Sur Digital

Las recientes declaraciones desde la facción “arcista” del MAS sobre Evo Morales y su pedido de renuncia a la presidencia, no liberan de culpa a Luis Fernando Camacho ni a Jeanine Áñez por los hechos que derivaron en la ruptura del orden constitucional en 2019, afirmó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.

En declaraciones a Correo del Sur Radio FM 90.1, el Canciller dijo que estas afirmaciones o pretensiones se suman a las que ya se han dado anteriormente para tratar de evadir responsabilidades, “pero de ninguna forma cambian la realidad de lo que sucedió”.

“El 2019 vivimos una grave crisis política en el país y un escenario de rompimiento del orden constitucional del señor Camacho que ahora pretende evadir la justicia”, sostuvo.

El martes, el diputado oficialista Andrés Flores reveló que, en la crisis política del 2019, el mismo Morales instruyó a los dirigentes de la COB para que pidan su renuncia. Poco después, la directiva cobista presuntamente ejecutó el pedido en la mañana del 10 de noviembre de ese año; horas más tarde, el primer mandatario dejaba la presidencia.

Mayta asegura que esta declaración “no borra de la realidad la actuación que tuvo Camacho en 2019, cuando inoculó un discurso de odio en la sociedad boliviana en la línea que tuviésemos una implosión, un quiebre en nuestra sociedad”.

“No puede olvidarse que el señor Camacho estuvo en varios actos políticos en 2019, entre septiembre, octubre, noviembre, prácticamente anunciando el rompimiento del orden constitucional que logró consolidar”, remarcó la autoridad.

Añadió que tampoco se debe olvidar cómo el excívico cruceño llegó a La Paz y cómo actores institucionales e incluso policiales o militares “apoyaron actuaciones de violencia”.

“No se borra de la realidad que hubo deliberaciones al margen de la institucionalidad en la Universidad Católica, donde definieron quién iba a asumir el Gobierno, cómo lo iban a hacer, no se puede olvidar que fue la violencia con la que desestabilizaron el Gobierno de entonces y se encumbraron otras personas en el poder y que para consolidar ese encumbramiento desplegaron acciones violentas a través de las fuerzas de represión del Estado con militares y policías, y que para ese efecto tenían articulado relacionamiento internacional y que les llegaron pertrechos de Argentina y Ecuador”, recordó.

El Ministro de Relaciones Exteriores cuestionó que después de todos estos hechos ciertos personajes políticos “ahora reclaman impunidad”.

Sobre el papel que desempeñó Jeanine Áñez en la crisis de 2019, Mayta dijo que ella se autoproclamó como presidenta del Estado. “Hay procesos abiertos por la justicia boliviana por estos hechos entre el rompimiento del orden constitucional y la masacre que se dio como forma o mecanismo para consolidación del poder”, subrayó.

EFECTO DE LAS REVELACIONES

Consultado sobre el efecto que podrían tener las recientes revelaciones sobre Evo Morales y su renuncia en 2019, Mayta aseguró que “esas declaraciones o cualquier afirmación en ese sentido no elimina la responsabilidad de personas como la señora Áñez y el señor Camacho. No cambia la realidad y la realidad es que hubo un rompimiento del orden constitucional y hubo actores que trabajaron en ese entendido, que consolidaron ese rompimiento y esos tienen esa responsabilidad ante la historia y ante la justicia”.

“Son declaraciones y expresiones de personas que probablemente hayan creído oportuno decirlas en este momento, pero en primer término se debe tener claro que eso no cambia la realidad de las responsabilidades. Primero, no cambia el hecho de que hubo un rompimiento del orden constitucional en 2019 y, segundo, no cambian las actuaciones que tuvieron determinadas personas en ese rompimiento del orden constitucional”, insistió.

Lea también: En su mensaje del 2019, Evo dijo que renunciaba a la presidencia escuchando al Conalcam y a la COB