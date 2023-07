Chilenas denuncian que camión robado ingresó a Bolivia y Policía no quiso activar la búsqueda

El camión es de color amarillo y azul, es de una marca no habitual en Bolivia. Fue robado en la madrugada del 26 de julio y pasó al país por el hito Cajones, según testimonio que recogieron las mujeres de una persona del lugar.

Fuente: ANF

Las ciudadanas chilenas Carla Bello y Vanesa Bello denunciaron este jueves que el camión de su papá fue robado en la localidad de Calama, Chile, el 26 de junio e ingresó a Bolivia el 1 de julio por el Hito Cajones. Indicaron que intentaron poner la denuncia en la Policía de Uyuni y Oruro, pero no tuvieron éxito, pidieron ayuda al Gobierno.

“Somos ciudadanas chilenas y queremos hacer una denuncia pública. Sufrimos el robo del camión que mostramos acá. Este camión fue robado en la segunda región de Calama y tenemos testigos oculares que pasó por los poblados de Colcha K, donde campesinos lo vieron”, denunciaron las hermanas Bello.

Durante la búsqueda del camión de su papá, informaron que intentaron poner la denuncia en oficinas policiales de los municipios de Uyuni y Oruro, pero no tuvieron éxito. Por eso llegaron a la ciudad de La Paz a pedir ayuda a los ministerios de Gobierno y Defensa.

“Este camión es de un particular, no es de una empresa. Somos una familia esforzada. Mi papá, con sus ahorros de todo su trabajo de alrededor de 56 años, adquirió el vehículo para su vejez, para poder sustentarse. Para nosotras es una angustia gigantesca y queremos pedirle al ministro que por favor nos ayude porque la Policía no quiere acudir a nuestro grito de auxilio”, añadieron.

El camión es de color amarillo y azul, es de una marca no habitual en Bolivia. Fue robado en la madrugada del 26 de julio y pasó al país por el hito Cajones, según testimonio que recogieron las mujeres de una persona del lugar.

El policía retirado y fundador del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile, Hugo Bustos, alertó en mayo de la existencia de un listado de unos 5.000 autos robados en el país vecino y que ahora se encontrarían en Bolivia.

El escándalo de los autos robados salpicó al Gobierno porque el mismo jefe de Estado, Luis Arce, regaló uno al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), organización social que devolvió el regalo tras enterarse de la irregularidad.

El 11 de mayo, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar denunció el hallazgo de un segundo vehículo que figura como robado en Chile, mismo que estaba parqueado en el garaje de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Luego de tres años y medio, Christopher Montecinos, propietario del vehículo robado en Chile, logró recuperar su motorizado que buscó en su país y en territorio boliviano.

/DPC/FPF