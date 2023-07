China, Rusia y el resto de Europa, los mercados a los que puede llegar el litio boliviano, según el Gobierno

A esto se suma un convenio con la empresa rusa Uranium One Group, que hará lo propio en Pastos grandes y donde se prevé lograr un rendimiento de más del 95% en lo que respecta a la capacidad de obtención de extracción directa de los salares, según la explicación.

La afirmación de la autoridad se da en un contexto en el que se dio la firma de convenios con empresas extranjeras con las que se trabajará para invertir una suma de al menos $us 1.400 millones en dos plantas de extracción directa de litio, con el objetivo de llegar al 2025 con una producción de 100.000 toneladas de carbonato de litio.

“Esto sumado a los dos convenios anteriores, que se realizaron con el consorcio chino CBC, que también sumando $us 1.400 millones más estos otros $us 1.400. Son en total $us 2.800 millones para una capacidad prevista de 100.000 toneladas de carbonato de litio”, matizó la autoridad.

Molina expuso que los mercados más importantes son justamente donde se encuentran las industrias de vehículos eléctricos y equipos electrónicos, siendo China uno de los más importantes que absorbe este tipo de producción.

Asimismo, se dio a conocer que en una planta piloto ya instalada se envió el litio nacional a mercados asiáticos y a Rusia, resaltando que la demanda que hoy se tiene a escala global está insatisfecha, por lo que responder a este tema es un desafío para el país.