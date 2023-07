Christopher Nolan presenta ´Oppenheimer´,su nuevo thriller histórico sobre la creación de las bombas nucleares

Bolivia.- El escritor y director nominado al Óscar®, Christopher Nolan, nos presenta Oppenheimer, un thriller épico filmado con cámaras IMAX® que sumerge al público en la vibrante paradoja de un hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

La película está basada en el libro ganador del Pulitzer titulado American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y por el fallecido Martin J. Sherwin, y nos cuenta la historia de Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico de Nueva York que se convirtió en hombre clave durante el Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, destinado a crear las primeras bombas nucleares. Sin embargo, Oppenheimer nunca llegó a sentirse del todo orgulloso de una idea que costó la vida de millones de personas.

“Nolan lleva a la pantalla grande su película más ambiciosa y crucial de todas. Se trata de un thriller épico y arrollador que se introduce en la psique de una mente estadounidense singular: el brillante científico detrás del trascendental invento que revolucionó el mundo y que representaba la suma total del ingenio humano; un invento que restauraría la civilización, incluso cuando su existencia misma amenazaba el futuro de la humanidad”, comenta Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, añadiendo que, con la cinta Oppenheimer, Nolan quiere llevar al público a la mente y la experiencia de una persona que fue el centro absoluto del cambio más grande de la historia. “Nos guste o no, Julius Robert Oppenheimer es una de las personas más importantes que haya existido. Él hizo el mundo en el cual vivimos, para bien o para mal. Y su historia hay que verla para creerla”, concluye.

El laureado reparto del largometraje está compuesto por el actor irlandés Cillian Murphy quien se mete en la piel del científico J. Robert Oppenheimer, acompañado por Emily Blunt, quien interpreta a su mujer, la bióloga y botánica Katherine Oppenheimer.

A ellos se unen Matt Damon (Leslie Groves Jr.) como el general y director del Proyecto Manhattan, Robert Downey Jr. (Lewis Strauss) como el fundador de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, Florence Pugh como la psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie como el físico teórico Edward Teller, Michael Angarano como el físico Robert Serber y Josh Hartnett como el científico nuclear Ernest Lawrence.

La película sobre el Proyecto Manhattan se estrenará el jueves 20 de julio en todos los cines del país gracias a Universal Pictures y Andes Films, con una duración de tres horas, lo que la convierte en la cinta más extensa rodada por Nolan, superando a Interstellar (169 minutos) y El caballero oscuro: La leyenda renace (165 minutos).