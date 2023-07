¿Cobros por pacificar el país?: Dirigente dice que “testigo clave” vio a afines al MAS recibir dinero en 2020

El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, y los exdirigentes Henry Nina y Segundina Flores son acusados de recibir fajos de dinero del gobierno de Jeanine Áñez.

Fuente: Correo del Sur

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) Omar Ramírez aseguró este jueves que existe un “testigo clave” que vio que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y los exdirigentes Henry Nina y Segundina Flores recibieron fajos de dinero en 2020 en instalaciones del Ministerio de Gobierno.

Ramírez dijo que a través del “testigo clave” supo de estos cobros irregulares, que aparentemente tenían como objetivo desmovilizar a la población en 2020. Precisó que todo ocurrió el 26 de mayo de aquel año, a las 9:00, en oficinas del Ministerio de Gobierno, en La Paz.

“Una exautoridad del gobierno de la señora Jeanine Áñez taxativamente me ha manifestado de manera personal y que él había sido testigo de que el señor ministro Arturo Murillo (entregó) en fecha 26 de mayo, a horas 9:00, en las oficinas del propio ministro de Gobierno en La Paz. (Él) ha presenciado este cobro irregular de dinero”, declaró Ramírez.

Según el dirigente de la Csutcb, el ejecutivo de la COB recibió $us 80.000; Segundina Flores, exejecutiva nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (Bartolina), $us 70.000, mientras que Henry Nina, exdirigente de los interculturales, $us 60.000.

Supuestamente, Huarachi no solo habría recibido cobros similares en el gobierno de Áñez, sino también en el de Evo Morales. El dirigente no precisó fechas ni montos, pero se comprometió a revelar esos datos más adelante.

“No solamente había cobrado al señor Arturo Murillo miles de fajos de dólares para su beneficio personal, también había chantajeado al hermano Evo Morales cuando era presidente (a cambio de) movilizarse para apoyar el hermano Evo Morales pidiendo similares cantidades de dinero”, subrayó Ramírez.

El dirigente “evista” llamó “nefasto” a Huarachi porque mientras el pueblo sufría “embates de la derecha”, él y otras personas hacían negocio con la vida de sus bases.

El pasado viernes, el exdirigente intercultural y actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, advirtió con revelar “la verdad” sobre la crisis de 2019. Pidió que no “le jalen” la lengua porque puede hablar con la “verdad” y “va a perjudicar”.

Nina negó toda acusación de cobros de dinero de una autoridad del gobierno de Áñez y puntualizó que el Pacto de Unidad de 2019 nunca se reunió con viceministros, aunque sí con ministros.

En una entrevista en el canal estatal Bolivia TV, Huarachi también negó haber recibido algún monto de dinero de autoridades de gobierno interino en 2020. Dijo que le pueden acusar de todo menos de corrupción.

Precisó que en 2020 se reunió con autoridades del gobierno de Áñez, pero para exigir la pacificación del país y la anulación del decreto “de la muerte”.

Respecto al presunto “autogolpe”, el dirigente Ramírez dijo que habló personalmente con Morales, quien le indicó que en ningún momento ocurrió tal situación. También reiteró que Huarachi sí pidió la renuncia de Morales.