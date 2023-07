Cochabamba: Alcaldía alista licitación para la construcción del distribuidor en la avenida Perú

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó este lunes que el municipio alista la licitación para la construcción del distribuidor en la avenida Perú y Blanco Galindo, tras la última socialización del proyecto y pese al rechazo de algunos vecinos.

Fuente: lostiempos.com

“No siempre todos están de acuerdo, hay algunas personas que no quieren porque tienen sus negocios, venden en las esquinas. Necesitamos hacer proyectos de esa naturaleza para que haya un flujo vehicular normal en la ciudad. La mayoría están de acuerdo”, sostuvo Reyes Villa.

El secretario de Planificación, Marcel Panoso, indicó que el pasado viernes se realizó la socialización con diferentes sectores sociales y vecinos que aprobaron el proyecto. “Se ha explicado los pormenores y las grandes ventajas. Hemos tenido una aceptación unánime, unos cuantos vecinos se han opuesto, pero no ha sido relevante”, destacó.

En tanto, vecinos de tres OTB manifestaron su rechazo y denunciaron que no ingresaron a la socialización porque se negaban a firmar las listas. “Nosotros no hemos participado, sabemos para qué utilizan nuestras firmas, el proyecto no va a solucionar el congestionamiento”, dijo uno de los vecinos en contacto con Red Uno.