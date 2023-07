Concejal alteño Cristian Estévez halla su oficina con candado

El concejal detenido Cristhian Estévez Villca encontró ayer su oficina “bajo candado” y descubrió que su personal de confianza fue dado de baja e intentó conocer al nuevo personal de la Comisión de Infraestructura Pública y Control Ambiental (CIPCA) del Legislativo Municipal de El Alto pero no logró nada.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Yo soy el concejal Cristhian David Estévez Villca”, es lo que repetía el legislador detenido quien ayer logró un permiso de salida y llegó al Concejo Municipal de El Alto aduciendo que viene a retomar sus funciones de autoridad electa.

Estévez llegó al Legislativo Municipal al promediar las tres de la tarde escoltado por efectivos de la Policía Boliviana y andaba explicando a todos los que se le ponían al frente de que sigue siendo Concejal y lo que supuestamente busca es retomar sus funciones de autoridad municipal.

“Nosotros ya estamos trabajando desde este momento y hemos venido a reasumir nuestras funciones de autoridad electa”, explicó Estévez muy seguro de sí mismo y es más, anunció que desde este vienes 21 de julio ya estará en sus oficinas recibiendo los trámites de la población.

“Yo tengo que estar acá mañana (viernes) y voy a estar recepcionando, remitiendo y revisando las carpetas. Acomodándolos al sistema normal y viendo como podemos ayudar a la población”, anunció Concejal mientras los agentes del orden los vigilaban calladitos “milímetro a milímetro” los actos que el legislador hacía.

Estévez está con detención preventiva, pero ayer evitó hablar de su actual situación jurídica y tampoco hizo referencia a la sensación de la detención preventiva que tiene que lograr en estrados judiciales para lograr su libertad plena.

A lo que se abocó es explicar que sigue siendo Concejal de El Alto y que ese rango de autoridad electa nadie podrá quitarlo porque tiene un derecho adquirido en las urnas.

Ayer nadie abrió las puertas de su oficina, los pocos funcionarios de la Comisión CIPCA tampoco le explicaron nada, entonces se fue a la oficina de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y después ingresó a Recursos Humanos donde tampoco le explicaron nada y de tanto buscar explicaciones se fue sospechando de que alguien quiere dejarlo fuera del Concejo Municipal.

“Está bien claro el propósito que tienen es inhabilitarme, pero la inhabilitación está normada y las autoridades solo pueden ser inhabilitados por muerte, renuncia o sentencia. En este caso yo no he renunciado, no estoy sentenciado y tampoco estoy muerto”, declaró el Concejal que ayer intentó reasumir sus funciones por todos los medios y no pudo porque sus oficinas estaban bajo un candado que cuidaba la puerta más que un león.

Finalmente, el Concejal se fue anunciando que activará una serie de procesos legales en contra de los funcionarios de la Comisión CIPCA a quienes los acusó de haber abandonado sus funciones y no descartó la posibilidad de regarles con memorándum de llamada de atención alegando que él es el único que puede autorizar el cierre de esa oficina.

“Yo soy Concejal yo tengo que autorizar el cierra de esta oficina y no he autorizado nada”, dijo Estévez al anunciar que pronto resolverá sus problemas legales.