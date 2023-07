Congreso del MAS será una ficción para perpetuar a su actual dirigencia

Afirman que la verdadera intencionalidad detrás de la convocatoria a congreso nacional en el MAS es la de mantener al actual directorio en el mando, lo que aseguraría una candidatura para los próximos comicios electorales. Los resultados en las elecciones 2020 demostraron que el partido azul dejó de depender del caudillismo que lo caracterizó en pasados años. Adelantan que planes para que Morales sea reelegido como presidente de la Dirección Nacional del MAS, serán descartados por las bases.

Ante la polémica desatada al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) por la sede para su próximo congreso, el diputado oficialista Juan José Jáuregui, afirmó que dicho encuentro carece de legalidad y responde a una decisión unilateral de su dirección nacional en su intento por perpetuarse en la cabeza de esta organización política

Reiterando que la convocatoria emitida por una dirigencia prorrogada es ilegal, Jáuregui afirmó que la dirección de su partido incumplió los pasos establecidos en sus estatutos internos, en lo referido a la realización de un congreso de carácter nacional.

“No se cumplió porque nunca se consultó a las organizaciones sociales que conforman el partido”, dijo.

En este sentido, el legislador representante de Oruro, sostuvo que la verdadera intencionalidad detrás de la convocatoria a este evento es la de mantener al actual directorio en el mando, lo que aseguraría para la jefatura una candidatura para los próximos comicios electorales en representación del MAS.

“Esta es una convocatoria ilegal en el que uno de sus objetivos es perpetuar en la dirección nacional a los ciudadanos que siempre estuvieron en esta. Llevar un congreso como este a la localidad de Lauca Ñ, es para construir todo un escenario, una ficción, de un evento para desconocer la voluntad del resto de departamentos y los sectores que componen al instrumento político”, observó Jáuregui.

Así mismo, aseguró que los resultados en las elecciones del 2020 demostraron que el partido azul dejó de depender del caudillismo que lo caracterizó en pasados años, por lo que ninguna persona o grupo podría atribuirse algún tipo de pertenencia o liderazgo indiscutible por sobre otros sectores que lo componen.

“Esta organización política no es propiedad de un departamento, no es propiedad de unos cuantos caudillos ni de los privilegiados de siempre. Después de la gestión 2020 se ha demostrado que no se reconoce caudillismos”, por lo que debe retornar a la génesis.

Finalmente y aludiendo al actual jefe de su partido, el parlamentario recordó que Evo Morales recomendaba a su dirigencia no buscar cargos y esperar que sean los cargos los que los busquen a ellos.

“Pareciera que se está obrando de manera contraria a lo que siempre declaró. Ahora al convocar a un congreso en Lauca Ñ para permanecer en la jefatura, pareciera que el cargo no le está buscando a Evo, sino que es él quien lo busca, y se le está escapando”, señaló.

Esta semana, diferentes sectores sociales y parlamentarios del ala “arcista” en el MAS plantearon la posibilidad de trasladar la sede de su congreso nacional a la ciudad de El Alto como forma de reconocimiento a esta urbe en la defensa de los recursos naturales y la democracia.

Para el diputado Rolando Cuellar, este sería un pedido de las bases a nivel nacional, por haber sido esta ciudad fundamental para el retorno del partido azul al Gobierno, además se daría cumplimiento al estatuto que reconoce a las organizaciones sociales como las dueñas del Movimiento al Socialismo, “si deciden realizar el congreso en El Alto, Evo Morales deberá acatar la decisión”, sostuvo.

Al respecto, el diputado “evista” Renán Cabezas, acusó al Gobierno de promover estos pedidos mediante “voceros” que buscan descalificar la realización del encuentro en el departamento de Cochabamba posicionando la idea de rendir un homenaje a la ciudad de El Alto, cuando la mejor forma de reconocer a esta ciudad sería generando fuentes de empleo para su población.

Destacó además que el congreso en Lauca Ñ fue convocado legítimamente, con la presencia de todos los dirigentes nacionales y departamentales del MAS. “La fecha y el lugar fueron decididos por votación unánime”, indicó.

Insistiendo en la imposibilidad de modificar la sede del encuentro, el legislador explicó que una convocatoria debe realizarse con tres meses de anticipación, por lo que los pedidos para un cambio de sede carecen de viabilidad.

Para Cuellar, desde el “evismo” se gestan planes para que Evo Morales sea reelegido como presidente de la Dirección Nacional del MAS, sin embargo, adelantó que esta posibilidad será descartada por las bases de esta organización política.

