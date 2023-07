Csutcb: Arce ha tomado el camino del golpismo y la soberbia, ya no representa a los indígenas

Dirigentes de la Csutcb. Foto: ANF

La Paz, 1 de julio de 2023 (ANF).- El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) Omar Ramírez criticó la restitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y afirmó que con esa decisión, el presidente Luis Arce tomó el camino del “golpismo” y “la soberbia” por vulnerar la Constitución Política del Estado (CPE). Agregó que el mandatario ya no representa a los movimientos indígenas.

“El señor Luis Arce ha tomado el camino del golpismo, de la soberbia, del autoritarismo, el mismo camino de Jeanine Añez, ahora consideramos que ha tomado un tendencia neoliberal. Se distancia de las organizaciones sociales, ya no nos representa a los movimientos indígenas”, aseguró.

Ramírez explicó que la decisión de restituir al ministro de Gobierno, que fue censurado con 101 votos de la oposición y del bloque radical del MAS el pasado martes tras ser interpelado por el tráfico de motorizados robados en Chile, es una violación al artículo 158 de la CPE y además, lamentó que no se haya respetado la determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)

“Como organización matriz, queremos ser enfáticos porque con esta determinación el presidente Luis Arce ha pisoteado la CPE (…) para Arce el artículo 158 no existe porque la consecuencia de una censura es la destitución, si cada ministro va ser censurado y al día siguiente será ratificado no sirve, por eso el Presidente debería eliminar ese artículo, si no va escuchar a la ALP que viene por mandato popular y es la representación del soberano, y no va a escuchar a las determinaciones, no va dar cumplimiento, ¿por qué no gobierna por decreto como lo hizo Añez, por qué no disuelve la asamblea? Si no va a escuchar. El Gobierno es una decepción total para los pueblos indígenas”, remarcó.

Sobre las declaraciones del ministro de Gobierno que lanzó durante su acto de posesión, aludiendo al exmandatario Evo Morales y los radicales del partido azul, a quienes acusó de dirigir una ‘megacoalición’ para desgastar al gobierno de Luis Arce, Ramírez dijo que si algo pasa con el líder del MAS será responsabilidad del Arce y su Gobierno.

“Vamos a resguardar la integridad física de nuestro hermano Evo Morales, exigimos brindar mayores garantías constitucionales. Si algo pasa a nuestro hermano Evo va a ser responsabilidad del Gobierno porque ha tomado el camino del neoliberalismo”, aseguró.