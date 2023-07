Cuba no logra reconciliar a Arce y Morales; Evo atacó duramente al gobierno desde La Habana

Arce y Morales llegaron a La Habana para reunirse con autoridades. Las fuentes consultadas señalaron que se buscaba de alguna manera un acuerdo entre ambos, que han estado fuertemente enfrentados desde hace meses.

El gobierno cubano no logró reconciliar al presidente boliviano Luis Arce y al jefe del MAS, Evo Morales, que viajaron a La Habana, capital de ese país, el fin de semana, dijeron fuentes a Brújula Digital.

Arce y Morales llegaron a La Habana para reunirse con autoridades. Las fuentes consultadas señalaron que se buscaba de alguna manera un acuerdo entre ambos, que han estado fuertemente enfrentados desde hace meses.

Morales contó que fue recibido por el expresidente Raúl Castro y que mantuvo reuniones con él, y anunció que este domingo seguirá con otras mesas de diálogos. Por su lado, el presidente Arce viajó a Cuba para mantener reuniones con su homólogo, Miguel Díaz-Canel, con quien, dijo, “fortalecerá los lazos de los procesos revolucionarios”.

Pero al parecer los esfuerzos del gobierno cubano fueron infructuosos ya que Morales lanzó este domingo, en el programa que tiene en la radio cocalera Kawsachun Coca, un nuevo durísimo ataque al gobierno, al denunciar que han sido enviadas en los últimos tiempos unas 17 toneladas de cocaína a España, con supuesta anuencia del Estado.

“Está vez desde La Habana Cuba, he sido invitado por autoridades del pueblo revolucionario de Cuba. Ayer mantuve una linda reunión con el comandante (Raúl) Castro. Hoy día continuarán algunas reuniones y mañana estamos retornando hacia Bolivia. Muy contento de estar acá y estoy convencido de que Fidel ha sido el hombre más solidario del mundo”, señaló Morales.

Lejos de dar un mensaje de unidad y de acercamiento con el gobierno, el principal tema de Morales en su programa fue la denuncia que hizo sobre que, desde Bolivia, habrían salido alrededor de 17 toneladas de cocaína con rumbo a España con un supuesto aval del Estado.

“Anteayer me ha llegado un documento, un informe que dice que 17 toneladas de cocaína han salido de Bolivia y han llegado a España. El domingo me buscó uno de la Justicia de Santa Cruz y me dice que la cocaína salía por 100, 200, con aval del Estado”, mencionó el expresidente.

Asimismo, dijo que el Estado debe trabajar en programas y debe tener políticas económicas en favor del pueblo. También se refirió sobre las diferencias entre los legisladores “evistas” y “arcistas”, y sobre las prebendas que supuestamente ofrecerían a dirigentes sociales.

“Estamos convencidos de que el Estado debe tener y trabajar en políticas económicas y no de contracción. Ya sabemos porque no hay movimiento económico. Algunos de nuestros dirigentes deben reflexionar. Las prebendas no les va a llevar a buen camino. Como hermano mayor y por experiencia digo eso”, mencionó.

Las acusaciones lanzadas por Morales se dan luego de que Arce ratificara como ministro de Gobierno a Eduardo del Castillo, después de que este fuera censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La restitución a Del Castillo profundizó la división que existe al interior del MAS, debido a que este recibió el apoyo de las organizaciones sociales, Policía y otras instituciones del Estado.

Para Morales, que los sectores sociales defiendan a Del Castillo es como “defender la corrupción y el narcotráfico”.

“Compañeros, defender a Del Castillo es defender la corrupción, el narcotráfico. Es deseo del presidente (que se quede), pero algunos sectores sociales por dignidad como pueden defender algo indefendible”, agregó el exmandatario.

