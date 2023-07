De la “tregua trampa” y el Evo Cumple a la resistencia de Arias

Los principales voceros del oficialismo han dado un paso atrás hasta conocer el alcance de la “reconciliación” entre Evo y Arce; la “vieja guardia” cuestiona una investigación sobre la UPRE y La Paz… celebra aniversario

Fuente: https://elpais.bo

Semana sin brújula en la política nacional, con los parlamentarios pensando más en las vacaciones de invierno y los ejecutivos en lograr algo de oxígeno para completar gestión antes de que se largue encima la vorágine electoral.

El problema principal parece ser que la supuesta reconciliación entre Evo Morales y Luis Arce, o más bien, el supuesto acuerdo que ha facilitado esa reconciliación aparentemente sellada en el escenario de la clausura de los Juegos Plurinacionales la semana pasada, no se ha “socializado” lo suficiente entre los voceros más habituales de uno y otro bando y por ende, nadie quiere meter la pata. En boca cerrada no entran moscas. No vaya a ser una tegua trampa de aquellas.

Es eso o que cada cual negocia lo suyo en este nuevo ambiente estrenado en el oficialismo donde todo parece tener un precio: Delfor Burgos, diputado uninominal por Bermejo (Tarija) – y hasta la fecha miembro del arcismo por aquello de ser “cuate” del viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, – fue el encargado de comunicar que el tratamiento de los créditos externos quedaría para después de la vacación, que inicia el lunes y se alarga hasta el 31 de julio, algo que no ha caído nada bien en el gobierno que anda urgido de lograr una inyección de dólares suficientemente potente que ahuyente los fantasmas de la devaluación de forma urgente. Pero nada.

Adjudicaciones Una veintena de empresas recién creadas vivieron casi exclusivamente de obtener proyectos de la UPRE

Tampoco a la oposición le ha convenido esta supuesta tregua, fundamentalmente porque airea sus debilidades. Por una suerte de sentido de responsabilidad no pueden forzar la crítica en el plano del manejo económico, pues una corrida bancaria como la que tumbó al Fassil, pero generalizada, podría poner patas arriba el país y no está claro que ninguna de las propuestas socialdemócratas sobre la mesa de la oposición fueran una alternativa.

Carlos Mesa contemporiza sin aclarar su futuro; Luis Fernando Camacho bastante tiene con pensar en su día a día y el resto de políticos fuera del arco parlamentario analizan su estrategia una y otra vez: Samuel Doria Medina se lo piensa; Tuto Quiroga analiza si será desbordado por nuevas figuras del liberalismo populista y ya aparecen nuevos instrumentos para terciar en la pelea, como el que quiere impulsar Carlos Borth con una agenda nacionalista propia.

Los dolores

Lo que ha dolido en las filas del oficialismo de Evo ha sido el reportaje de Connectas publicado en varios medios, entre ellos elpais.bo, en el que se destripa el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, y airea un modus operandi consistente en la adjudicación directa de obras a empresas prácticamente creadas para la ocasión y cuyos balances evidencian que básicamente han vivido de ejecutar obras de la Unidad de Proyectos Especiales. Una veintena de empresas se adjudicaron la mayor parte de los casi 4.000 millones de bolivianos de casi un millar de contratos en una década.

Adriana Salvatierra, Sacha Llorenti o Gabriela Montaño han salido a descalificar la investigación alegando que no es cierto que la mayor parte de las adjudicaciones fuera en periodo electoral, que el financiador es una ONG periodística de Estados Unidos o que la mayor parte de los proyectos los han administrado las alcaldías. Sin duda, todo se andará. Aquellos actos cuasi mendicantes en los que los alcaldes entregaban proyectos con súplica al presidente para su financiación sin duda tienen también mucho que investigar.

Oh linda La Paz

El foco de atención este fin de semana se concentra en La Paz por aquello del aniversario y las ganas que tienen los ejecutivos de toda índole en mostrar gestión. Las comparaciones, claro, son odiosas y no solo porque cualquier época pasada fuera mejor, sino porque entre inaugurar una línea de teleférico o una de Pumas e inaugurar la refacción de las escalinatas del Prado, hay diferencias.

Iván Arias está resultando un alcalde controvertido, pero superviviente. Cualquiera diría que a estas alturas, tras su paso fugaz por el Ministerio de Obras Públicas de Jeanine Áñez, sería pasto de las llamas, pero parece tener madera ignifuga. Tal vez su candidatura fue improvisada ante el vacío que dejó un Luis Revilla incapaz de preparar su propia sucesión. Su programa consistió en contentar a diferentes sectores sociales que no querían cosas – Pumas, parqueos de pago, etc., – y el resultado, dicen en la sede de gobierno, es una ciudad más desordenada y menos cosmopolita que vive al borde del precipicio.

Arias es feliz en la Alcaldía donde de a poco se va haciendo del control orgánico. Revilla no parece tener plan de retorno desde la clandestinidad. El MAS no cree que le interese controlar el área más capitalina del departamento clave… La pelea en La Paz está abierta.

El paso adelante de Maya Soruco

La figura de Vicegobernador puede ser clave en Tarija para mejorar la gestión o ser solo una muleta. Hasta el momento Maya Soruco no ha encontrado su espacio luego de ser electa como compañera de fórmula con Oscar Montes, que prácticamente hizo la campaña en solitario, pero en los últimos meses va centrando su misión, algo que no es fácil, pues nunca ha habido y no hay nada de referencia.

Soruco se hará cargo de la relación con la Asamblea en esta segunda mitad de la legislatura, y ha ocupado el cargo de Gobernador por ausencia de Montes sin ningún problema.

Sin duda es preciso aclarar los alcances de cada función, pero sin duda, todo lo que sume en el ejercicio del poder más igualitario, es positivo.