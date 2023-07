Denuncia de abuso en colegio Alemán: Abogado de la familia lamenta falta de cooperación institucional

El abogado asegura que no buscan destruir al colegio, pero piden más colaboración para que se haga justicia.

A un mes de que se realizara la denuncia de abuso a un menor de edad en el colegio Alemán, el abogado de la familia de la víctima lamenta que no exista la colaboración necesaria para que se pueda tener resultados a la denuncia interpuesta.

El abogado Pablo Banegas, indicó que el 12 de junio la psicóloga le tomó la declaración al menor, incluso lo llevó al lugar para que él pueda indicar cómo sucedieron los hechos, sin embargo, luego de esto el colegio no realizó la denuncia argumentando que fue una petición de la familia, “¡mentira!, una cosa es la confidencialidad del caso y otra cosa es la obligación de denunciar” aseveró, por tanto no es un argumento válido

Desde aquella fecha el niño se encuentra en casa, sin acudir a clases, lo cual no ayuda a su avance terapéutico, sin embargo, debido a que no han dado con los responsables, pese a que la víctima identificó a los agresores, él no puede retornar de forma segura.

Hoy la familia de la víctima hizo público un comunicado en el cual piden mayor apoyo por parte de las autoridades, pero sobre todo del colegio.

Ya son 3 semanas que el curso 5to de secundaria, donde están los agresores, no pasa clases presenciales, en este sentido, Banegas pone en duda la ayuda del colegio, ya que no brinda la seguridad para que el niño pueda volver a clases.