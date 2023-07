Desconocen destino de los créditos y hay críticas por endeudamiento

La facción del MAS que apoya al Gobierno de Luis Arce intentará durante esta semana destrabar la validación de préstamos internacionales por $us 327 millones en la Asamblea Legislativa. Un crédito por $us 52 millones del BID ya fue rechazado y el jefe de Estado pidió a sus bases “hacer cuerpo para exigir” que estos empréstitos sean aprobados.

Los legisladores de la facción que promueve el retorno de Evo Morales no tienen certidumbre respecto al destino de estos fondos , mientras desde Comunidad Ciudadana (CC) señalaron que “los indicadores de endeudamiento” ya son peligrosos porque el Gobierno no ha demostrado la utilidad de estos recursos en función de la inversión y el desarrollo.

“No sé si manejan algo secreto, algo privado, cuál será el motivo. A nosotros nos exigen aprobar esos créditos y hasta nos hacen quedar mal quejándose a los sectores sociales, acusándonos de que no estamos aprobando. Hemos aprobado poco más de 26 proyectos y hasta ahora no sabemos cómo se gasta y en qué se gasta ”, puntualizó Loza.

Insistió al señalar que “alcaldes, gobernadores se siguen quejando de inversión. ‘No hay plata, no hay plata’, nos dicen. Son esas cosas que no se aclaran”, dijo.

Explicó que, en promedio, se contrataron $us 58,4 millones por mes durante la gestión de Arce. “El endeudamiento en sí no es malo. Lo que hace el endeudamiento es generar recursos para ser llevados a proyectos de inversión o reposición de gastos que hizo el Gobierno nacional en su momento”, apuntó anteriormente el ministro para defender la necesidad de validar estos contratos.

El diputado José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana (CC), tiene otros datos. Explicó ayer que por la Comisión de Planificación, de la cual es parte, pasaron cerca de $us 4.000 millones desde que Arce llegó al poder y que el ritmo de endeudamiento está por encima de los $us 100 millones por mes “y esto ya es preocupante”.

Detalló que en diciembre de 2020 hubo créditos por $us 704 millones, en 2021 se aprobaron $us 459 millones y al año siguiente $us 1.200 millones. “Solo hasta junio de este año ya tenemos $us 1.600 millones de créditos aprobados y tenemos los documentos necesarios para probarlo”, afirmó.